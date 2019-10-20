Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, maça çok iyi başlayamadıklarını ifade etti.

Kartal, “İlk 15 dakika vasatın altında bir maçtı. Sonuçta duran toptan yediğimiz bir golle takımımız demoralize oldu. Ardı ardına tekrar 5 gol, 3 tanesi duran toptan, kornerden. Geriden oyunu kurarken her dönen top bize gol oldu maalesef. Sonuçta oyuna bir karakter koymaya çalıştık, gol bulduk. Golü bulduktan sonra tekrar kaptırdığımız bir toptan tekrar bir gol, bir gol daha derken 5-2 mağlup olduk. Çok iyi bir günümüzde değildik ama 5 golün üç tanesini duran toptan yememiz birazcık düşündürücü. Maçtan önce biz yaptığımız analizlerde eşleşmelerimizi, bunları anlatıyoruz, gösteriyoruz, söylüyoruz. Oyun içinde bir anda konsantrasyon eksikliği, dalgınlık, bu tip golleri yememize sebep oluyor. Sonuçta mağlup olduk, geride kaldı. Bunun da farkındayız, iyi değiliz. Şu anda iyi bir çizgide değiliz kötüyüz ama önümüzde cuma günü tekrar Ankaragücü ile bir maçımız var. En kısa zamanda toparlanıp bu maça en iyi şekilde hazırlanıp, bu maçtan 3 puan alıp moral bulmak istiyoruz ve önümüze bakıyoruz. Bu arada da Alanyaspor'u bugünkü oyunundan dolayı tebrik ediyorum, başarılar diliyorum” dedi.

"DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ"

Bir gazetecinin sezonda verilen 2 milli aranın ardından takımın oynadığı maçlarda mağlup olduğunu hatırlatması üzerine Kartal şunları söyledi:

“Bugün çok fazla konuşmaya gerek yok, kötüydük. Yani birkaç isim vardı, direndi, mücadele ettiler ama antrenmanlarda çalışıyorsunuz, bakıyorsunuz, içerideki dengeleri sağlamak için birazcık daha hak edene forma veriyorsunuz. Bazılarını dinlendirip onları görmek istiyorsunuz. Baktığınız zaman bugün çok fazla günümüzde değildik. Doğru iyi değildik. Artık bunların üzerinde tekrardan biz bu hafta içi bakacağız, inceleyeceğiz, üzerinde çalışacağız. Doğru mücadele edecek, Rizespor'a yakışır oyuncularla mücadele ederek, gücümüzü ortaya koyarak yolumuza devam etmeye çalışacağız.”