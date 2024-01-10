İsmail Kartal: Leonardo Bonucci'nin alınmasına yönelik yönetime rapor verdim Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Konyaspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Prensip anlaşmasına varılan ve İstanbul'a gelen Leonardo Bonucci hakkında konuşan Kartal, "Devre arasında transfer yapmak zordur. Alternatifler arasında Bonucci'nin alınmasına yönelik başkanımıza ve yönetimimize rapor verdim. Sağ olsunlar bu konuda çok önemli bir çaba gösterdiler" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Konyaspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Kartal, maçla ilgili oalrak, "Cezalı ve sakat oyuncularımızın takıma geri dönmeleri beni fazlasıyla mutlu ediyor, çünkü takım içinde rekabeti artırabiliyoruz. 3-4 günde bir maç oynadığımız için oyuncularımıza fazla yük bindirmeden, bu sıkışık periyodu bu şekilde atlatmayı planlıyoruz." dedi.

"BONUCCI'Yİ BEN İSTEDİM" Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Leonardo Bonucci hakkında da konuşan Kartal, "Birkaç alternatiflerimiz vardı. Devre arasında transfer yapmak zordur. Alternatifler arasında Bonucci'nin alınmasına yönelik başkanımıza ve yönetimimize rapor verdim. Sağ olsunlar bu konuda çok önemli bir çaba gösterdiler. Sağlık kontrollerinden sonra oturup konuşacağız." ifadelerini kullandı.