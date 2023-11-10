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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İsmail Kartal: Lideriz ve önümüze bakacağız - Fenerbahçe Haberleri

        İsmail Kartal: Lideriz ve önümüze bakacağız

        Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Konferans Ligi'ndeki Ludogorets karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. İşte İsmail Kartal'ın sözleri...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 01:56 Güncelleme: 10.11.2023 - 01:56
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        İsmail Kartal: Lideriz ve önümüze bakacağız
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        UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü maçında deplasmanda Bulgaristan'ın Ludogrets takımına 2-0 yenilen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, mağlubiyetten ötürü üzgün olduklarını söyledi.

        Ludogorets Arena'da oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kartal, 10 Kasım dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anarak sözlerine başladı.

        Maça iyi başladıklarını aktaran 62 yaşındaki çalıştırıcı, "Maçın başında 1-2 net pozisyona girdik ama bunları değerlendiremedik. Oyunda rakip takım dengeyi bulup bir gol buldu. Devreyi böyle kapadık, 2. yarı toparlanarak iyi başladık. Top bizde olsa da fazla pozisyon üretemedik. Rakibimizde iyi savunma yaptı. Oyunun son bölümünde attıkları golle maçı kaybettik. Üzgünüz. Bu soğukta buraya kadar gelip bizi destekleyen taraftarlarımızı üzdük. Sonuçta grupta lideriz ve önümüze bakacağız." diye konuştu.

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        İsmail Kartal, genç oyuncu Yusuf Akçiçek'in performansına ilişkin ise şunları aktardı:

        "Sezon başından beri altyapı oyuncularımız antrenmanlara geliyordu. Altyapıyla koordineli çalışarak ara ara her pozisyona oyuncu istiyorduk. Altyapıdaki oyuncuları hem taramak hem A Takım'a oyuncu monte etmek adına. Yusuf'u da böyle zorlu maçta oynatarak ona şans verdik, bu ona ne kadar güvendiğimi gösteriyor. Hataları olsa da sonuçta 17 yaşında. Türk futbolu ve Fenerbahçe için bu akşam güzel performans ortaya koydu, kendisini tebrik ederim."

        Üretken olamadıklarını dile getiren Kartal, "Top bizde kalmasına rağmen fazla üretken olamadık. Pozisyonlara giremediğimiz için golü de bulamadık. Crespo'nun kartı vardı, çok fazla riske etmemiz doğru değildi. İsmail cezalı diye onunla devam ettik. Szymanski ile ön tarafa hareketlilik getirmek istedik, kanatlarda değişiklikler yaptık ama olmadı. Yapmamız gereken hamleleri yaptık ama net pozisyonlar üretemediğimiz için kaybettik." değerlendirmesinde bulundu.

        Ludogorets'in bu galibiyetle matematiksel olarak kendisini potaya soktuğunu dile getiren Kartal, "Önümüzde 2 maç var. 2 maçtan 4 puan alınca gruptan çıkmayı garantiliyoruz ama futbolda oynanmadan maç kazanılmıyor. Alabileceğimizi düşünerek bunları söylüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

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