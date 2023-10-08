İsmail Kartal: Sağlık ekibimiz mücadele ediyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kasımpaşa maçı öncesi açıklama yaptı.

İsmail Kartal yaptığı açıklamada, "Kasımpaşa bu ligin iyi takımlarından biri. Geçiş hücumlarından ziyade uzaktan şut atarak da etkili oluyorlar. Tecrübeli oyuncuları var. Biz kendi oyunumuzu oynayacağız." dedi.

"SAĞLIK EKİBİMİZ MÜCADELE EDİYOR"

İsmail Kartal ayrıca, "Osayi-Samuel'in gribal bir durumu var, o yüzden onu kadrodan çıkardık. Birkaç oyuncumuzda daha var. Sağlık ekibimiz mücadele ediyor bu durumla." ifadelerini kullandı.