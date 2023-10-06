İsmail Kartal: Tüm oyunculara güveniyorum

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"ÇOK MUTLUYUM"

"İlk devrede oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Sadece üretkenliğimiz azdı. İkinci yarıda 3. bölgede daha fazla oynayarak üretkenliği arttırmamız gerektiğini anlattım. 3 oyuncu değişikliği yaptık. Bu değişikliklerle pozisyon bulduk. Golü bulduk. Sonuçta kendi hatamızdan gol yedik. Futbolda bu olabilir. Rakibe bir tane net pozisyon verdik, onun haricinde pozisyon vermedik. 2-1 kazandık, daha farklı da kazanabilirdik. Hedefimiz kazanmaktı, bunu başardık. Çok mutluyum, oyuncularımı tebrik ediyorum."