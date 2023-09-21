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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İsmail Kartal’dan 7 değişiklik - Fenerbahçe Haberleri

        İsmail Kartal’dan 7 değişiklik

        Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, son oynadıkları Antalyaspor maçının 11'ine göre Nordsjaelland karşısına 7 değişiklikle çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 20:45 Güncelleme: 21.09.2023 - 20:45
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        İsmail Kartal'dan 7 değişiklik
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        EFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Fenerbahçe, Danimarka ekibi Nordsjaelland’ı konuk ediyor. Sarı-lacivertliler, son oynadıkları Antalyaspor maçının 11’inden 7 farklı futbolcuyla sahaya çıktı. Teknik Direktör İsmail Kartal, stoperde Rodrigo Becao'nun yerine Alexander Djiku; sol bekte ise Ferdi Kadıoğlu’nun yerine Jayden Oosterwolde’u tercih etti. Orta sahada Miha Zajc’ın yerine Miguel Crespo görev alırken, hücum hattında ise Szymanski, Tadic ve Dzeko yerine Ryan Kent, Joshua King ve Michy Batshuayi sahaya çıktı.

        Fenerbahçe, Nordsjaelland müsabakasına; Livakovic, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, Fred, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, Joshua King ve Michy Batshuayi 11'i ile çıktı.

        Sarı-lacivertlilerde; İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, İsmail Yüksek, Edin Dzeko, Dusan Tadic, İrfan Can Kahveci, Umut Nayir, Miha Zajc, Ahmet Aydın, Rodrigo Becao, Sebastian Szymanski, Efekan Karayazı ise yedek bekledi.

        Stat kapalı gişe

        Fenerbahçe’de, sarı-lacivertli taraftarlar UEFA Avrupa Konferans Ligi ilk maçına yoğun ilgi gösterdi. Taraftarlar, tribünleri tıklım tıklım doldururken, tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

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