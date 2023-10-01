İsmail Kartal’dan tek değişiklik Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, son oynadıkları RAMS Başakşehir maçının 11'ine göre Çaykur Rizespor karşılaşmasında tek değişiklik yaptı.

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’u konuk ediyor. Sarı-lacivertliler, son oynanan Başakşehir maçının 11’inden tek değişiklik yaptı. Teknik Direktör İsmail Kartal, son maçta sağ bekte oynayan Ferdi Kadıoğlu’na sol bekte görev verirken, Jayden Oosterwolde’nin yerine Bright Osayi-Samuel’i oynattı.

Fenerbahçe'de Emre Mor ile Cengiz Ünder sakatlığı nedeniyle, Michy Batshuayi ise teknik heyet tercihi nedeniyle kadroda yer almadı. Hafif sakatlığı bulunan Miha Zajc ve Serdar Aziz'in ise bu maçta riske edilmediği öğrenildi.

Sarı-lacivertliler karşılaşmaya; Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic veEdin Dzeko 11'i ile çıktı.

Yedeklerde de; İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydin, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, Joshua King, Mert Müldür, Umut Nayir, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, Bartuğ Elmaz bekledi.