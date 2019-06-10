İsmail Küçükkaya: İmamoğlu-Yıldırım canlı yayının moderatörlüğünü yapacak gazeteci

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İsmail Küçükkaya: İmamoğlu-Yıldırım canlı yayının moderatörlüğünü yapacak gazeteci

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayları Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun bir araya geleceği canlı yayının moderatörlüğünü gazeteci İsmail Küçükkaya yapacak. Kararın açıklanması sonrası İsmail Küçükkaya, Türkiye'de Google'da adı en çok aranan kişi oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayları Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu, 16 Haziran Pazar günü saat 21:00'de canlı yayında bir araya gelecek. Açık oturumun moderatörlüğünü gazeteci İsmail Küçükkaya yapacak. Kararın açıklanması sonrası İsmail Küçükkaya, Türkiye'de Google'da adı en çok aranan kişi oldu.

İsmail Küçükkaya, 1972 yılında Kütahya Simav'da dünyaya geldi.

İlk ve orta öğrenimini Kütahya'da gören Küçükkaya, üniversite öğrenimini ise Gazi Üniversitesi Gazetecilik bölümünde tamamladı.

Küçükkaya, gazetecilik kariyerine 1991'de Hürriyet gazetesinde muhabirlik yaparak başladı.

Hürriyet'ten sonra Sabah ve Star gazetelerinde de görev aldı.

2000 yılında Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başladı, 2003 yılında ise köşe yazarlığının yanı sıra SkyTürk TV Ankara Temsilcisi olarak da çalışmaya başladı.

6 yıldır Fox TV'de program yapıyor

İsmail Küçükkaya, 2005-2008 döneminde Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi olarak görev yaptı. 2008'de aynı gazetenin genel yayın yönetmeni de oldu.

Küçükkaya, 2013 yılının Haziran ayında Gezi Parkı protestolarının ardından görevinden alındı.

2013 yılının Eylül ayından bu yana Fox TV'de "Çalar Saat" adlı programı sunan Küçükkaya iki de kitap yazdı.

Küçükkaya'nın kitapları; 2008 yılında yayımlanan "Cumhuriyetimizi Dair" ve 2012 yılında yayımlanan "Cumhuriyet'in İlk Yüzyılı".

  • İmamoğlu-Yıldırım canlı yayını 16 Haziran'da, moderatör İsmail Küçükkaya
  • Uğur Dündar, İmamoğlu-Yıldırım tartışmasını yönetmeme kararı aldı
  • 31 Mart'ta ne kadar CHP seçmeni sandığa gitmedi, 23 Haziran'da ne yapacaklar?
  • 23 Haziran’da İstanbul’da kazanan ne kadar büyük bir ekonomiden sorumlu olacak?

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hindistan'da 6 kişi 8 yaşındaki kız çocuğunu tecavüz edip öldürmekten suçlu bulundu
BBCHindistan'da 6 kişi 8 yaşındaki kız çocuğunu tecavüz ...
F-35 - Japonya: Uçak büyük olasılıkla pilotun başı döndüğü için düştü
BBCF-35 - Japonya: Uçak büyük olasılıkla pilotun başı ...
Hong Kong protestoları: Çin devlet medyası yabancı güçleri suçladı
BBCHong Kong protestoları: Çin devlet medyası yabancı ...
Gece geç uyuyanlar vücut saatini '3 haftada eğitebilir'
BBCGece geç uyuyanlar vücut saatini '3 haftada ...
Facebook'ta nefret diline karşı mücadele eden gönüllüler: #Buradayım
BBCFacebook'ta nefret diline karşı mücadele eden ...
Kazakistan'da seçimleri geçici cumhurbaşkanı Tokayev kazandı, protesto eden yüzlerce kişi gözaltına alındı
BBCKazakistan'da seçimleri geçici cumhurbaşkanı Tokayev ...
Tam 57 yaşında! Anne şiddetinden bıktı! Açlık grevine başladı!
BBCAnne şiddetinden "açlık grevine!"
Anne şiddetinden bıktığını söyleyen 57 yaşındaki Belçikalı adam açlık grevine başladı
BBCAnne şiddetinden bıktığını söyleyen 57 yaşındaki ...
Sudan krizi: Grev öncesi 'toplu tutuklamalar'
BBCSudan krizi: Grev öncesi 'toplu tutuklamalar'
Instagram'da temizlik paylaşımlarında ev işleri bir terapi olarak görülüyor.
BBCInstagram'da temizlik paylaşımlarında ev işleri bir ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X