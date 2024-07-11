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        Haberler Spor Futbol İsmail Uyanık TFF başkan adaylığından çekildi - Futbol Haberleri

        İsmail Uyanık TFF başkan adaylığından çekildi

        Samsunspor'un eski başkanlarından İsmail Uyanık daha önce adaylığını açıklasa da seçime 1 hafta kala Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkan adaylığından çekildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 14:44 Güncelleme: 11.07.2024 - 14:45
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        Uyanık TFF başkan adaylığından çekildi
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        İsmail Uyanık, TFF başkan adaylığından çekildiğini açıkladı.

        Uyanık, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        "Bağımsız ve özerk futbol ilkesiyle çıktığım TFF Başkan Adaylığı yolunda;

        Türk futbol paydaşlarının, futbol dışı aktörler tarafından yönetilmek ve yönlendirilmek konusunda aynı kararlılıkta olduğunu,

        Futbol ailesinin de katkılarıyla siyaset ve futbolun ayrılmasının gelinen noktada mümkün olmayacağını,

        TFF seçimlerinin aynı odaklı iki aday arasında geçebilmesi için uygun ortamın özenle oluşturulduğunu,

        Türk Futbol Kulüplerinin, oluşan bu baskı ve korku ortamında, çaresizliklerinden sıyrılmak bir yana bu kaos ve futbol varoluşluğuna açıkça ortak olduklarını müşahede etmekle,

        Bu sistemde seçimleri kazanmak bir yana demokratik bir seçime katılmamızın anlamsız ve hatta dosyamızda mevcut 36 cesur imzanın seçime katılma yeter sayısına ulaşmasının mümkün olamayacağını gördüğüm için,

        Bana ve ilkelerime imza vererek destek olan tüm futbol paydaşlarına şükranlarımı sunmakla, gelinen noktada TFF seçimlerinde aday olmama kararımı Türk Futbol Kamuoyuyla paylaşırım."

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