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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İsmail Yüksek 100 bin liralık alacağını Bursaspor'a bağışladı - Fenerbahçe Haberleri

        İsmail Yüksek 100 bin liralık alacağını Bursaspor'a bağışladı

        Bursaspor Kulübü, altyapısından yetişen milli futbolcu İsmail Yüksel'in 100 bin TL'lik alacağını kulübe bağışladığını açıkladı. Yeşil-beyazlılar, Fenerbahçe forması giyen İsmail Yüksek için teşekkür mesajı yayımladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 12:51 Güncelleme: 10.06.2024 - 12:51
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        İsmail'den Bursaspor'a büyük jest
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        Bursaspor altyapısından yetişen milli futbolcu İsmail Yüksel, yeşil-beyazlı kulüpten alacağı 100 bin TL'yi bağışladı. Bursaspor Kulübü, İsmail Yüksek'e teşekkür etti.

        Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

        “Altyapımızdan yetişen milli futbolcu İsmail Yüksek, 100 bin TL'lik alacağını kulübümüze bağışlamıştır. Kendisine teşekkür eder, Avrupa Şampiyonası'nda başarılar dileriz.”

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