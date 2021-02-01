Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, Adana Demirspor'a kiralandı. Kira sözleşmesinde oyuncunun en az 5 maçta ilk 11 oynama zorunluluğu bulunurken, oyuncunun maaşını Adana ekibi ödeyecek. Yüksek için herhangi bir kiralama bedeli ödenmeyecek.
EYÜP AKCAN DA KİRALANDI
Fenerbahçe Kulübü, genç futbolcusu Eyüp Akcan'ı Misli.com 2. Lig ekiplerinden Tarsus İdmanyurdu'na kiraladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 18 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar Tarsus İdmanyurdu'na kiralandığı belirtilerek, "Sporcumuz, sezon sonunda kulübümüze geri dönecektir." denildi.
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