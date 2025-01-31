İsmail Yüksek: Daha iyi olmalıyız

UEFA Avrupa Ligi'nde 8. ve son haftada Midtjylland'la 2-2 berabere kalarak Play-off oynayacak olan Fenerbahçe'nin oyuncularından İsmail Yüksek, karşılaşmayı değerlendirdi.

"DAHA İYİ OLMALIYIZ"

İsmail Yüksek: "Takımımı tebrik ediyorum. Hedefimiz Avrupa'da gidebileceğimiz yere kadar gitmek. Bir hayalimiz var. Zor bir deplasmandan puan aldık. Kazanmamız gerekiyordu, kazanabilirdik. Öne de geçtik ama yediğimiz golle berabere bitti. Olsun, playoff turuna kaldık. Daha net, daha iyi olmalıyız. Böyle deplasmanlarda daha net kazanabilmeliyiz."

"Eksiklerimizi hocalarımız bize söyler ve eksikleri en aza indirerek yola devam edeceğiz. Uzun bir aradan sonra ilk defa 90 dakika oynadım. Bugün farklı pozisyonda takımın ihtiyacı oldu. Ben takımıma yardımcı olmaya çalıştım. Umarım hocam beğenmiştir. Beraberlik dönüyoruz ülkemize ama kazansaydık daha mutlu olurdum açıkçası." sözlerini sarf etti.