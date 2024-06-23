İsmail Yüksek: Gruptan çıkmak için çok umutluyuz

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında dün akşam BVB Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Portekiz’e 3-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı’nda başarılı orta saha İsmail Yüksek, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"GRUPTAKİ ŞANSIMIZ DEVAM EDİYOR, ÇOK UMUTLUYUZ"

Zor bir sakatlık atlattığını dile getirerek sözlerine başlayan İsmail, “60 gündür sahaya adımımı atmıyorum ama hocamızla maçtan önce ve geçen hafta konuştuğumuzda hocamız da beni yavaş yavaş sahaya atmak istediğini belirtti. Fizik olarak kendimi iyi hissediyorum, yavaş yavaş oynamaya başlayacağımı düşünüyorum. Tabii ki son karar hocamızın. Buna saygı duymamız gerekiyor. Gruptan çıkma şansımız devam ediyor, çok umutluyuz ve kendimize güveniyoruz. Bunu Çekya maçında sahadaki mücadeleyle göreceksiniz” şeklinde konuştu.

EURO 2024 Elemeleri’nde milli takımın deplasmanda 1-0 galip geldiği Hırvatistan maçının kendisi için unutulmaz anlardan olduğundan da bahseden başarılı futbolcu, “Benim için çok farklı geçti. O maça nasıl hazırlandıysam Çekya maçına da aynı şeklide hazırlanacağım. O gün İsmail oynamazsa da kim oynarsa oynasın aynı mücadeleyi gösterecektir” cümlelerine yer verdi.