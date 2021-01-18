Fenerbahçe'nin sezon başında Gölcükspor'dan renklerine bağladığı genç oyuncu İsmail Yüksek, ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi. Sezon başında TFF 1. Lig takımlarından Balıkesirspor'a kiralanan Yüksek, ara transfer döneminde geri çağrılmıştı.
Ankaragücü mücadelesinin 78. dakikasında Ozan Tufan'ın yerine oyuna giren 21 yaşındaki oyuncu, ilk kez sarı-lacivertli formayı terletti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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