        İsmail Yüksek: Kazanmayı hak eden taraf bizdik

        İsmail Yüksek: Kazanmayı hak eden taraf bizdik

        Fenerbahçe'nin orta sahası İsmail Yüksek, 1-0'lık Trabzonspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Kazanmayı hak eden taraf bizdik" dedi.

        Giriş: 14.09.2025 - 22:11 Güncelleme: 14.09.2025 - 22:11
        "Kazanmayı hak eden taraf bizdik"
        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'u 1-0 yenen Fenerbahçe'nin oyuncularından İsmail Yüksek, karşılaşmayı değerlendirdi.

        "HAK EDEN TARAF BİZDİK"

        İsmail Yüksek'in maç sonu görüşleri şu şekilde:

        "Yeni bir hocamız ve sistemimiz var. Hayallerimiz ve hedeflerimiz aynı. Tekrar tekrar söylüyorum, bizim hayallerimiz şampiyonluk kupasını Bağdat Caddesi'ne getirmek."

        "Maçın başından sonuna kadar kazanmayı hak eden taraf bizdik. Önemli bir maçtı. Taraftarlarımıza da teşekkür ederiz. Önemli bir hocaya sahibiz, onun için de takım için de iyi bir başlangıç oldu."

