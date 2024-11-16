İsmail Yüksek: Kerem cesaret gösterdi

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 5. maçında Galler'le 0-0 berabere kalan A Milli Futbol Takımı'nın oyuncularından İsmail Yüksek, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"KEREM CESARET GÖSTERDİ"

İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu'nun kaçırdığı penaltıyla ilgili, "Kerem, çok büyük bir cesaret gösterdi son dakikalarda topun başına geçerek ama futbolda bunlar var. Devam etmesi çok daha önemli. Bugün olmadı, yarın olacaktır diyelim." şeklinde konuştu.

İsmail Yüksek, açıklamalarına, "Son dakikaya kadar verdiğimiz mücadele takdire şayandı. Şanssızdık, son vuruşlarda eksiğimiz vardı. Bunu gidermemiz gerekiyor. Son maç bizim için çok önemli. İnşallah bu maçtaki eksikliğimizi gidereceğiz ve kazanacağız." diye devam etti.

"BU JENERASYON HER ŞEYİN EN İYİSİNİ HAKEDİYOR"

25 yaşındaki futbolcu son olarak, "Soyunma odasında üzüldük. Böyle bir atmosferde galibiyet veremediğimiz için üzüldük. Ama hepimiz bence bilinçliyiz, her şeyin bizim elimizde olduğunu biliyoruz. Salı gününe daha iyi çıkmamız gerektiğini konuştuk. Bu jenerasyon her şeyin en iyisini hak ediyor. İnşallah bunu göstereceğiz." dedi.