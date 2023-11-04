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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İsmail Yüksek kırmızı kart gördü: Adana Demirspor maçında yok! - Fenerbahçe Haberleri

        İsmail Yüksek kırmızı kart gördü: Adana Demirspor maçında yok!

        Fenerbahçe forması giyen İsmail Yüksek, 68 ve 78. dakikalarda gördüğü iki sarı kartla Trabzonspor maçında takımını 10 kişi bıraktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2023 - 20:59 Güncelleme: 04.11.2023 - 20:59
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        İsmail Yüksek kırmızı kart gördü
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        Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, Trabzonspor maçının 78. dakikasında kırmızı kart gördü.

        Maçın 68. dakikasında Bakasetas'a yaptığı faulün ardından sarı kart gören İsmail Yüksek, 78. dakikada Trezeguet'e yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartını gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

        İsmail Yüksek, MKE Ankaragücü maçının ardından bu sezon ikinci kez kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

        ADANA DEMİRSPOR DEPLASMANINDA YOK

        Milli orta saha, Adana Demirspor deplasmanında cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

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