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Yerinde hamlelerle ve enerjisiyle Modric, Brozovic ve Kovacic'i bezdiren 24 yaşındaki futbolcu, EURO 2024 elemelerinde bir maçta hem 15+ ikili mücadele (16) hem de 10+ sahipsiz top (12) kazanan ilk oyuncu oldu.