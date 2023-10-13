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        İsmail Yüksek'ten top kazanma rekoru!

        İsmail Yüksek, elemelerin ikili mücadele ve sahipsiz top kazanma rekorunu kırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2023 - 09:59 Güncelleme: 13.10.2023 - 10:13
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        A Milli Takım'da orta sahanın dinamosu İsmail Yüksek, müthiş istatistiklere imza attı.

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        Yerinde hamlelerle ve enerjisiyle Modric, Brozovic ve Kovacic'i bezdiren 24 yaşındaki futbolcu, EURO 2024 elemelerinde bir maçta hem 15+ ikili mücadele (16) hem de 10+ sahipsiz top (12) kazanan ilk oyuncu oldu.

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        Sahada basmadık yer bırakmayan İsmail, 10 top kapma girişiminin 8'ini başarıyla tamamlarken %89 pas başarısının yanı sıra 2 uzaklaştırma ve 1 de pas arası yaptı.

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