Ödül Serpil Göral'a verildi 0:00 / 0:00

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Türk oyun yazarı İsmet Küntay adına aralıksız olarak 46 yıldır sürdürülen 'İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri' seçici kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 2020 - 2021 Kültür ve Sanata Katkı Özel Ödülleri, Türk Tiyatrosuna saygınlık kazandıran, tiyatronun gelişimine ve sürdürülebilirliğine önemli katkıları bulunan kişi ve topluluklara verildi. Cihangir Atölye Sahnesi'nin Arzu Gamze Kılınç yönetmenliğinde sahneye koyduğu Dari Fo'nun 'Ödenmeyecek Ödemiyoruz' adlı oyunundaki Antonia rolüyle Serpil Göral ödüle layık görüldü.

Serpil Göral Kimdir?

25 Şubat 1981'de Antalya'da dünyaya geldi. 1996'da Antalya Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Atölyesinde tiyatroya başlayan oyuncu Ankara Üniversitesi D.T.C.F. Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalından mezun olmuş; Bahçeşehir Üniversitesi Oyunculuk Bölümünde Yüksek Lisansını yapmıştır. Serpil Göral birçok tiyatroda oyuncu olarak çalışmış ve Televizyon projelerinde seslendirme ve oyunculuk yapmıştır. 2005'ten günümüze kadar farklı kurumlarda oyunculuk eğitmenliği ve yönetmenlik yapmış aynı zamanda birçok oyuncuya dizi ve sinema projeleri için oyuncu koçluğu yapmıştır.