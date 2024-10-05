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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Sipay Bodrum FK İsmet Taşdemir: Buradan 3 puanla da dönebilirdik - Sipay Bodrum FK Haberleri

        İsmet Taşdemir: Buradan 3 puanla da dönebilirdik

        Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Süper Lig'de Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldıkları maçtan sonra konuştu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 17:31 Güncelleme: 05.10.2024 - 17:31
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        İsmet Taşdemir: 3 puanla da dönebilirdik
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        Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Bodrum FK, konuk olduğu Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı.

        Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Zorluk derecesi yüksek bir maçtı. Sahada iki denk takımın mücadelesini izledik. Geçen hafta Galatasaray karşısında 3-0'dan dönerek puan almayı başarmış bir takıma karşı oynadık. Kendi adıma daha iyi bir maç bekliyordum. Maçın gelişimi ve 10 kişi kalmamız gidişatı değiştirdi. Planlarımız da değişti doğal olarak. Her şeye rağmen oyuncularımın en azından buradan puansız dönmeyelim isteğini beğendim. Bu mücadeleci tavırları hoşuma gitti. Süper Lig’de 8. haftanın sonunda 10 puana ulaştık. Deplasmandan puanla dönüyor olmamız bizim için sevindirici. Maçın son bölümünde geçiş oyunlarını iyi yapabilseydik, buradan 3 puanla da dönebilirdik" ifadelerini kullandı.

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