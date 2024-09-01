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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Sipay Bodrum FK İsmet Taşdemir: Kötü oyunumuzun transferle alakası yok - Sipay Bodrum FK Haberleri

        İsmet Taşdemir: Kötü oyunumuzun transferle alakası yok

        Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada, "Oynadığımız kötü oyunun transferle alakası yok" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 01:32 Güncelleme: 01.09.2024 - 01:32
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        "Kötü oyunumuzun transferle alakası yok"
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        Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Bodrum FK, deplasmanda Göztepe'ye 2-0 mağlup oldu. Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, karşılaşma sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        "KÖTÜ OYUNUMUZUN TRANSFERLE ALAKASI YOK"

        İkinci yarı oyunu dengelediklerini fakat gol bulamadıklarını ifade eden tecrübeli teknik adam, “Çok uzun süredir böyle bir kötü oynadığımız hatırlamıyorum. Buradaki oyunu bu şekilde nitelendiriyorum. Bize yakışmıyor. Çalıştığımız hiçbir şeyi yapamadığımız dolayısıyla Göztepe'nin çok daha iyi çok daha istekli olduğu bir ilk yarı oynadık. İkinci yarı biraz dengelemeye çalıştık. Dengeledik gibi olduk ama belki bulduğumuz pozisyonu golle sonuçlandırabilseydik farklı bir ikinci yarı olabilirdi. Ama bu kadar istek dışı isteğimizi sahaya yansıtmadığımız sürece o zaman golde kaçırıyorsunuz. Çok basit gol de yiyebiliyorsunuz maalesef. Onu yaşadık. Dolayısıyla ilk yarıdaki oyun bizim oyunumuz değil ve asla olamaz. Ama maalesef oldu. Burada doğru dersler çıkarıp yolumuza devam etmeye çalışacağız. Dün itibarıyla bir transferimiz bitti. Milli aradan sonra aramıza katılacak. Bugünkü oyunumuzun bence transferle alakası yok. Yaklaşık üç seneyi geçirmek üzereyim burada. Çok yenildiğimiz maç da oldu ama oyun olarak istek olarak bu kadar işin içinde olmazsanız istediğiniz kadar transfer yapın bir sonuç elde edemezsiniz. Ben bu şekil düşünüyorum. Tabii ki ihtiyaçlarımız var. Eksiklerimiz var. Yetmeyen bölgelerimiz var. Bunun için oyuncu izleme birimimiz, yönetimimiz ve bizler çalışıyoruz. Ama bir taraftan da lig devam ediyor. Alabildiğimiz kadar puan almaya çalışıyoruz. Çok da aramıza çok fazla transfer girmeyecek açıkçası bizim bir kulüp politikamız var ve bu politika doğrultusunda ilerliyoruz. Daha oyunumuzun içine girecek genç oyuncularımız var. Dolayısıyla da çok işler kötü gitti, dört maçta üç mağlubiyet aldık hemen üç tane beş tane transfer yapalım. Böyle bir düşüncemiz yok" ifadelerini kullandı.

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