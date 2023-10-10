İsminiz kaderiniz mi? Araştırmalar isimlerin kişilikleri etkilediğini ortaya çıkardı
İnsanlar ve bilgisayarlar yüzleri isimlerle şaşırtıcı bir başarıyla eşleştirebiliyor. Araştırma, isimlerin kültürel değerleri ve kültürel değişimleri ortaya çıkarabileceğini öne sürüyor. Buna göre isimlerimiz kişiliğimizi de etkileyebilir.
Araştırmalar, insanların isimlerine göre başkaları hakkında stereotiplere sahip olduklarını gösteriyor. Bu iddia daha tartışmalı olsa da isimler de önemli yaşam kararlarını etkileyebilir.
*Stereotip, sosyal psikolojide belirli birey türleri veya belli davranış biçimleri hakkında yaygın olarak benimsenen herhangi bir düşüncedir.
Adınız ne? Bu, hayatımız boyunca muhtemelen yüzlerce, belki de binlerce kez yanıtlayacağımız oldukça yaygın bir sorudur. İsimler, sosyal etkileşimleri daha az garip hale getirmenin ve başkaları hakkındaki bilgileri hatırlamamız için bize yararlı bir etiket vermenin ötesinde, insan psikolojisi hakkında hayal edebileceğinizden daha fazlasını da ortaya çıkarabilir.
Diğer çalışmalar, başkalarının etnik kökenleri ve sosyal sınıfları hakkında genellikle basmakalıp bilgiler çıkarmak için isimleri kullandığımızı öne sürüyor. Binlerce katılımcının yer aldığı bir dizi deneyde Crabtree ve meslektaşları (2022), katılımcıların Avrupalı Amerikalılar arasında daha yaygın olan isimlere sahip hedeflerin hem eğitim hem de gelir açısından isimlere sahip hedeflere göre daha yüksek olduğunu tahmin etme eğiliminde olduklarını gösterdi.
Latin Amerikalılar arasında daha yaygın olan isimler, ortalama olarak en düşük algılanan gelir ve eğitim düzeyleriyle bağlantılıydı. Buna karşılık, Asyalı Amerikalılar arasında daha yaygın olan isimler, Avrupalı Amerikalılar arasında yaygın olan isimlerle karşılaştırılabilecek en yüksek algılanan eğitim düzeyleri ve gelir düzeyleriyle bağlantılıydı.
Ve aslında dünyanın bireyciliğin daha yüksek olduğu bölgelerinde, nispeten alışılmadık isimler alan çocukların oranı da öyle. Adlandırma uygulamalarındaki bölgesel farklılıklar aynı zamanda ABD'nin yakın zamanda sınır bölgesi olan bölgelerinde uyumsuzluk tercihlerinin daha güçlü olduğunu ve potansiyel olarak bu bölgelere göçte tarihsel ve çağdaş öz seçimi yansıttığını göstermektedir. Bu fikirle tutarlı olarak İskandinav nüfus sayımı ve göç kayıtlarının analizi, daha az yaygın isimlere sahip kişilerin tarihsel olarak göç etme olasılığının daha yüksek olduğunu göstermektedir.
Adlandırmadaki değişiklikler aynı zamanda kültürel değerlerde zaman içinde meydana gelen değişikliklere de işaret edebilir. Popüler isimler alan bebeklerin oranı aslında ABD'de son iki yüzyılda ve Japonya'da son birkaç on yılda önemli ölçüde azaldı.
İsimler, uygunluk veya uygunsuzluk tercihini yansıtmanın ötesinde, itibarın önemini ve itibarın saldırganlık yoluyla savunulmasını vurgulayan Güney Amerika'da yaygın olan bir dizi norm ve değer olan onur kültürü olarak bilinen şeyle bağlantılı olabilir. Brown ve meslektaşları tarafından popüler isimler üzerinde yapılan bir analiz, soyadlı isimlerin (bir çocuğa babasının adını vermek) namus kültürünün daha baskın olduğu eyaletlerde daha yaygın olduğunu göstermektedir. Ayrı bir çalışmada araştırmacılar, namus değerlerini daha güçlü bir şekilde benimseyen erkeklerin, gelecekteki çocuklarına kendi adlarını verme konusunda daha fazla tercih ettiklerini bildirdiler.
İSİMLERİMİZ KADERLERİMİZ Mİ?
İlginç bir şekilde, son araştırmalar isimlerimize benzeyebileceğimizi öne sürüyor. Bir kişinin yüzünün fotoğrafına bir avuç isimden hangisinin karşılık geldiğini tahmin etmeniz istendiğinde, insanlar ve bilgisayarlar bunu şansın üzerinde oranlarda yapabildiler, araştırmacılar bu olgunun bir nedenden kaynaklanabileceğini öne sürüyorlar. Kendi kendini doğrulayan kehanet.
İsimlerimiz aynı zamanda nerede yaşayacağımızı ve ne tür kariyerler yapacağımızı da etkileyebilir. Bir dizi araştırmada Pelham ve meslektaşları, Mildred'in aksine Virginia adındaki kadınların Virginia Beach'te yaşama olasılıklarının daha yüksek olduğunu buldu. Öte yandan "Mildred"lerin Milwaukee'de yaşama olasılığı "Virginias"a göre daha yüksekti. Araştırmacılar ayrıca "Dennises"in diş hekimi olma ihtimalinin orantısız olduğunu da buldu. Bunun gibi sonuçlar, isimlerimizin, araştırmacıların "örtük bencillik" olarak adlandırdıkları şey yoluyla bu önemli yaşam kararlarını şekillendirebileceğini gösteriyor.
Bu bulgular oldukça iyi biliniyor; ancak Simonsohn tarafından yapılan bir dizi tekrar ve yeniden analiz, aslında isimlerin bu etkileri yönlendirip yönlendirmediği konusunda şüphe uyandırdı. Örneğin, "Dennises"in diş hekimi olma ihtimali "Walters"a göre daha yüksek olmasına rağmen, aynı zamanda avukat olma ihtimali de "Walters"a göre daha yüksektir. Simonsohn'un öne sürdüğü bulgular, örtülü bencillikten ziyade isim sıklıklarında grup etkileri olduğunu öne sürüyor. Bununla birlikte, daha sonraki çalışmalarında Pelham ve Mauricio, soyadlarımızın kariyer seçimlerini etkileyebileceği fikrine daha güçlü bir destek buldular, yani "Marangozlar"ın tahmin ettiğiniz üzere marangoz olma olasılığı daha yüksektir.
İsimler psikoloji biliminde tipik bir değişken değildir ve isimlerle ilgili popüler kitapların çoğunda çok az bilim vardır. Ancak isimlerin incelenmesi, kültürel değişimden stereotiplere kadar uzanan olgulara ilişkin değerli bilgiler sağlayabilir. İsimlerimiz, yalnızca başkalarının bize dair algılarını değil aynı zamanda kişiliğimizi ve (belki de) nerede yaşayacağımız ve yaşamak için ne yapacağımız konusundaki seçimlerimizi de şekillendiren ipuçları olabilir.