İSO'dan 'zam' değerlendirmesi
İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan "Sanayimizin rekabet, maliyet ve finansman gücünü giderek zorlayacak zamların, vergi artışlarının önümüzdeki günlerde durgunluk ve enflasyon risklerini artıracağını görüyoruz" açıklamasında bulundu
İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan son günlerde yapılan zamlara ilişkin açıklamada bulundu.
Bahçıvan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Geçmişten miras kalan ezber reçeteler, ekonomik hayatı beklenmedik durumlarla karşı karşıya bırakabilir.
Kamu maliyesinin içinde bulunduğu zor durumu anlamakla birlikte; sanayimizin rekabet, maliyet ve finansman gücünü giderek zorlayacak zamların, vergi artışlarının önümüzdeki günlerde durgunluk ve enflasyon risklerini artıracağını görüyoruz."