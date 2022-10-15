AA

İstanbul Sanayi Odası (İSO), Endüstriyel Tasarım ve Prototipleme Merkezi'ni (İSO ETP) açılışını yaptı.

Merkezin açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bugün Avrupa Birliği ile birlikte desteklediğimiz yaklaşık 80 milyon lira bütçeli İSO Endüstriyel Tasarım ve Prototipleme Merkezinin açılışı için bir aradayız. Tasarım firmaları ve tasarımcılar, yeteneklerini artırmak için bu merkezin altyapısından faydalanabilecek. Endüstriyel tasarımcılar ve KOBİler fikri mülkiyet hakları konusunda desteklenecek" dedi.

Merkezden tasarım hizmeti almak isteyen firmalara, talep edilen hizmeti verebilecek tasarım firmaları ve tasarımcılara yönlendirilerek eşleştirme hizmetinin de verileceğini kaydeden Bakan Varank, "Burada öncelikle sanal ve artırılmış gerçeklik laboratuvarları ile tasarımların doğruluğu test edilecek. Sonrasında 3D yazıcılar, CNC tezgahlar, ölçüm ve montaj araçları gibi teknolojik ekipmanların bulunduğu laboratuvarlarda prototipler üretilecek" dedi.

Günümüzde yenilikçi ürünlerin çok hızlı bir şekilde piyasa girip çıkabildiklerini, bu sebeple ürünlerin tasarım aşamasının hızlı ve güvenilir bir şekilde tamamlanarak üretimlerinin sağlanması gerektiğine işaret eden Varank, "Bu merkez işte bunu sağlayacak. Merkezin faaliyete başlamasıyla tasarıma dayalı yüksek katma değerli ürünlerin üretimi hız kazanacak" diye konuştu.

'SANAYİ VE EĞİTİM DÜNYASI İLE ENTEGRE FAALİYET İÇİNDE OLACAK'

İSO ETP'nin Türkiye sanayisinin gelişmesi ve dünya ile rekabet etmesini hedeflediğini belirten İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan da, "Bugün itibarıyla 'fikirden ürüne' ve 'tasarımdan değere' giden yolda endüstriyel tasarım çalışmalarını sağlayacak bir merkez olarak hayata geçiriyoruz" dedi.

Erdal Bahçıvan, İSO ETP'nin ekipman alt yapısı ve sunacağı imkanlarla bir bütün oluşturacak, entegre bir merkez olduğuna vurgu yaparak, "İstanbul sanayinin geleceği adına mümkün olabilen en yüksek katılımla faaliyetlerini sürdürmesini hedeflediğimiz İSO ETP'yi, üniversitelerimiz ve meslek liselerimiz ile bütünleştirmeyi, onlarla endüstriyel tasarım arasında bir köprü ve eğitim birimi haline getirmeyi de hedefliyoruz. İSO ETP, böylece hem sanayi sektörümüz, hem de eğitim dünyamız ile entegre bir faaliyet içinde olacaktır" diye konuştu.

İSO ETP bünyesinde gelişmiş ekipmanlar ve laboratuvarların yer aldığına dikkati çeken Bahçıvan, "Bu son teknolojik imkanlarla sunacağımız olanaklar sayesinde ortaya çıkarılacak tasarımların yaratacağı katma değer, ürünlerin ekonomik değerlerini yükseltecek, ihracatımızda da niteliksel bir sıçramaya yol açacaktır. Ayrıca firmalarımızın ürün geliştirme maliyetlerini düşürecek, ülkemizin rekabet edebilirliğine ve büyümesine önemli katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

'AMACIMIZ EKOSİSTEM VE TASARIM KÜLTÜRÜ OLUŞTURMAK'

Bahçıvan, merkezde sunacakları prototipleme ve tasarım doğrulama hizmetlerinin ötesinde, genç nüfus ve insan kaynağı, yaratıcılık potansiyeli, girişimcilik ruhu gibi avantajların da katma değere dönüşmesini sağlamayı hedeflediklerini belirterek, "Burada önemli bir başka amacımız da sanayiciler ve tüm paydaşlarımızın bir araya gelecekleri, birlikte üretecekleri bir ekosistem ve tasarım kültürü oluşturmak" dedi.

İSO Başkanı Bahçıvan, merkezde tasarım alanında çeşitli etkinlikler, eğitimler ve girişimcilik programlarını hayata geçirmeyi planladıklarını da kaydetti.