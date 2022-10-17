İSO endüstriyel tasarımı kolaylaştıracak

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İstanbul Sanayi Odası (İSO), Endüstriyel Tasarım ve Prototipleme Merkezi (İSO ETP), düzenlenen törenle hizmete açıldı. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen açılış törenine, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Türkiye Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakçı ile birlikte bürokratlar, akademisyenler, İSO Meclis ve Meslek Komitesi Üyeleri ve çok sayıda sanayici katıldı. İSO ETP’nin proje ortakları arasında, başta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu olmak üzere İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK) yer alıyor.

‘ÇOK NİTELİKLİ BİR ALTYAPIYI ŞEHRİMİZE KAZANDIRIYORUZ’

İSO ETP’nin açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank, “İSO Endüstriyel Tasarım ve Prototipleme Merkezi’nde sanal ve artırılmış gerçeklik laboratuvarları ile tasarımların doğruluğu test edilecek. Kullanıcı deneyimi laboratuvarında üretilen prototiplerin nihai kullanıcı ile etkileşimi sağlanmış olacak. Kullanıcıların ihtiyaçlarına, alışkanlıklarına, düşüncelerine, duygularına ve rutinlerine göre prototipler test edilip daha sonra seri üretim aşamasına geçebilecek. Avrupa Birliği ile birlikte desteklediğimiz yaklaşık 80 milyon TL bütçeli İSO Endüstriyel Tasarım ve Prototipleme Merkezi ile endüstriyel tasarım yapmayı kolaylaştıracak” dedi.

Çok nitelikli bir altyapıyı şehre kazandırdıklarına dikkat çeken Varank, “Tasarım firmaları ve tasarımcılar, yeteneklerini artırmak için bu merkezin altyapısından faydalanabilecek. Rekabetçi Sektörler Programı adına böylesine başarılı ve bereketli bir dönemden geçerken, devam eden projelerin de en güzel şekilde sonuçlanacağından hiç şüphem yok. Türkiye, son dönemde ihracatta kırılmadık rekor bırakmadı. Her ay bir önceki dönemin rekoru aşılıyor. 12 aylık ihracatımız 252 milyar doların üzerine çıktı. Bundan 20 sene önce yola çıktığımızda bu rakam 36 milyar dolardı. Ancak burada madalyonun diğer tarafını da konuşmamız lazım. Yüksek teknolojili ürün ihracatında güzel gelişmeler olsa da istediğimiz noktaya hala gelemedik. Bizim Sanayi ve Teknoloji

Stratejisi'nde belirlediğimiz bir hedefimiz var. İmalat sanayi ihracatında orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin payını yüzde en az 50’ye çıkaracağız” diye konuştu.

EĞİTİM VE ENDÜSTRİYEL TASARIM ARASINDA BİR KÖPRÜ

Törende konuşan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, “Proje ile amacımız, İstanbul ve çevresindeki sanayinin tasarım yetkinliklerini geliştirmek, tasarımcılarla sanayi arasında iş birliğini geliştirerek bir endüstriyel tasarım ekosistemi oluşturmak ve bu yolla sanayinin rekabet gücünün artmasına katkıda bulunmak” dedi.

İSO Endüstriyel Tasarım Merkezinin operasyonel hale gelmesi için 2020 yılından bugüne yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirten Bahçıvan “Bugün itibarıyle “fikirden ürüne” ve “tasarımdan değere” giden yolda endüstriyel tasarım çalışmalarını sağlayacak bir merkez olarak hayata geçiriyoruz. Odamızın 70 yıllık tarihinde ilk defa ekipman alt yapısı ve sunacağı imkanlarla bir bütün oluşturacak entegre bir merkezin açılışını gerçekleştirdik. İSO ETP, Türkiye genelinde fark yaratacak ve örnek gösterilecek projelerden biri. İSO ETP’yi 70.yılımıza çok yakışan bir proje olarak görüyoruz. İstanbul sanayisinin geleceği adına mümkün olabilen en yüksek katılımla faaliyetlerini sürdürmesini hedeflediğimiz İSO ETP’yi, üniversitelerimiz ve meslek liselerimiz ile bütünleştirmeyi, onlarla endüstriyel tasarım arasında bir köprü ve eğitim birimi haline getirmeyi de hedefliyoruz. İSO ETP, böylece hem sanayi sektörümüz hem de eğitim dünyamız ile entegre bir faaliyet içinde olacak” diye bahsetti.

‘TÜRKİYE’NİN REKABET GÜCÜNÜ ARTIRACAK’

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Türkiye Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakçı da törende yaptığı konuşmada 14-15 Kasım’da Brüksel’de bilim, araştırma ve yenilikçilik konusunda Türkiye ile Avrupa Birliği arasında yüksek düzeyli diyalog mekanizmasını başlatacaklarını belirtti.

Kaymakçı, “Türkiye - Avrupa Birliği ilişkilerinin en önemli ayaklarından bir tanesi de mali işbirliği ve bu kapsamda Türkiye bir aday ülke olarak katılım öncesi mali yardımlardan, yani İPA fonlarından yaralanıyor. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz bu proje de İPA fonlarından destek alan ama Sanayi ve Teknoloji bakanlığımızın önderliğini yaptığı rekabetçilik alanında çok önemli bir proje, fark yaratacak bir proje. Biz Avrupa Birliği Başkanlığı olarak ülkemizde 2002 yılında bu yana binlerce projenin içinde olduk ama gerçekten bu proje çok anlamlı. Fark yaratacak, Türkiye'nin rekabet gücünü artıracak ve aynı zamanda Avrupa’nın rekabet gücüne de katkıda bulunacak bir proje. Bizim için bir önemli yanı da İstanbul Sanayi Odamızı, İstanbul Teknik Üniversitemizi, İstanbul Kalkınma Ajansı’nı ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu’nu bir araya getirmesi. Bizim aslında görmek istediğimiz bu. Dolayısıyla bu anlamda da bu projeyi çok önemsediğimizi ve başarılı bulduğumuzu söylüyoruz” dedi.