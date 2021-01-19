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İSO, "Sektörel Tedarik Zincirleri Toplantıları"na başlıyor

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, ham madde fiyatlarında gerçek arz ve talep esaslarına dayanmayan bir fiyat yükselmesi ve oynaklığına tanıklık ettiklerini belirterek, "Bu aşırı fiyat dalgalanmaları, daha çok uluslararası arenadaki fon ve finans kaynaklarının spekülatif yaklaşımlarından kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı.

İSO,
AA

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, ham madde fiyatlarında gerçek arz ve talep esaslarına dayanmayan bir fiyat yükselmesi ve oynaklığına tanıklık ettiklerini belirterek, "Bu aşırı fiyat dalgalanmaları, daha çok uluslararası arenadaki fon ve finans kaynaklarının spekülatif yaklaşımlarından kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı.

İSO'dan yapılan açıklamaya göre oda, ham madde tedarik zincirlerindeki sorunlar için sektörel toplantılara başlıyor.

Kovid-19 salgınının da olumsuz etkilediği küresel tedarik zincirlerinde yaşanan sorunlara dikkati çekmek için gerçekleştirilecek "Sektörel Tedarik Zincirleri Toplantıları" serisinin ilki demir-çelik sektörü ile başlayacak.

Ardından petro-kimya ve tarımsal ürünler sektörleri ile devam edecek toplantılarda, temininden terminine ve fiyatına kadar temel ham maddelerde yaşanan ve sanayici açısından zorlayıcı bir noktaya doğru giden sıkıntılar ele alınarak, küresel gelişmeler ile çözüm odaklı yapılabilecekler tartışılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, ham madde fiyatlarında gerçek arz ve talep esaslarına dayanmayan bir fiyat yükselmesi ve oynaklığına tanıklık ettiklerini aktardı.

Bu aşırı fiyat dalgalanmalarının, daha çok uluslararası arenadaki fon ve finans kaynaklarının spekülatif yaklaşımlarından kaynaklandığının altını çizen Bahçıvan, şunları kaydetti:

"Bu sürecin, hem sanayimize ve hem de enflasyona olumsuz etki yapması kaçınılmaz. Türkiye'nin artık belli stratejik yatırımlarda devletin de katkısıyla istikrarlı, nitelikli ve güçlü bir üretim seferberliğine ihtiyacı var. Üç toplantımıza da Ticaret Bakan Yardımcımız Rıza Tuna Turagay'ın bizzat aktif olarak katılacak olması, konunun Bakanlığımız açısından da Hükümetimiz açısından da yakından ve önemle takip edileceğinin göstergesi olup, bize ümit veriyor. Özellikle birçok emtiada geçmiş dönemlerde eşine çok rastlamadığımız, gerçek arz ve talep esaslarına dayanmayan bir fiyat yükselmesi ve oynaklığına tanıklık ediyoruz.

- "Birçok alandan sıkıntılı haberler alıyoruz"

Bahçıvan, tarımsal ürünlerden petrokimya ürünlerine, demir-çelik ürünlerinden orman ürünlerine, temel gıda maddelerinden hurdaya kadar birçok alandan bu konuyla ilgili sıkıntılı haberler aldıklarını bildirdi.

Bahçıvan, şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir şey yapmamak yerine, bu tür potansiyel gelişmelere karşı, hükümetimiz ile birlikte ve farklı inovatif düşüncelerle geliştirebileceğimiz çözümlere ihtiyacımız var. Yaşadığımız bütün bu gelişmeler Türkiye'nin artık belli stratejik yatırımlarda devletin de katkısıyla istikrarlı, nitelikli ve güçlü bir üretim seferberliğini zorunlu kılıyor.

Ülke kaynaklarımızın çok daha verimli bir şekilde kullanılması gerçeği, önümüzdeki dönem kaynaklarımızın hammadde üretecek stratejik sanayi yatırımlarına kaydırılması zorunluluğunu bizlere işaret ediyor. Ancak bu tür yatırımlarla dışa bağımlılığımızı azaltabilir, sürdürülebilir rekabet imkanlarını güçlendirebiliriz."

- Toplantıların ilki yarın gerçekleştirilecek

Açıklamada yer alan bilgiye göre, kısa vadede firmaların finansman ihtiyaçlarını ciddi ölçüde artıracak ve zamanla pazar kayıplarına da yol açabilecek bu gelişmelere karşı çözüm sunmak için düzenlenecek online toplantıların ilki, 20 Ocak Çarşamba günü gerçekleştirecek.

İSO Meclis ve Meslek Komitesi üyelerinin yanında Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay'ın da katılımının beklendiği toplantılar, 25 Ocak Pazartesi günü petrokimya sektörü ve 2 Şubat Salı günü tarımsal ürünler sektörü ile düzenlenecek.​​​​​​​

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