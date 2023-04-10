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Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi rakamlarını açıkladı. İhracat İklimi Endeksi martta üst üste ikinci ay artarak 52,6 seviyesinde gerçekleşti. Bu gelişimin ihracatçıların talep koşullarının daha güçlü bir şekilde iyileşmesi, ana pazarlardaki toparlanmaların hız kazanmasından kaynaklandığı vurgulandı.

MAYIS 2022'DEN BU YANA EN BELİRGİN GÜÇLENME

Endekste eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50’nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

Şubat’ta 51,7 olan İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, mart ayında üst üste ikinci ay artarak 52,6 seviyesinde gerçekleşti. Bu veri, ihracat ikliminde Mayıs 2022’den bu yana en belirgin güçlenmeye işaret etti. İhracatçıların talep koşullarının daha güçlü bir şekilde iyileşmesi, ana pazarlardaki toparlanmaların hız kazanmasından kaynaklandı.

ALMANYA VE ABD'DE YÜKSEK ARTIŞ

Türk imalat sanayi ihracatındaki payı yaklaşık yüzde 15 düzeyinde olan iki ekonomiden Almanya’da üretim üst üste ikinci ay arttı ve söz konusu artış son 10 ayın en yüksek oranında gerçekleşti. Diğer ülke ABD’de ise ekonomik aktivite son dokuz ayın en yüksek artışını kaydetti. Diğer Avrupa ülkeleri incelendiğinde, Fransa, İtalya, İspanya ve Yunanistan’da büyümenin mart ayında ivme kazandığı görüldü. Buna karşılık, Birleşik Krallık ve İrlanda’da ekonomik aktivitedeki artış hız keserken Hollanda, Avusturya, Polonya ve Çek Cumhuriyeti’nde ise imalat sanayi üretimi düşüş kaydetti.

ÇİN'DE TOPARLANMA SÜRÜYOR

İlk çeyreğin sonunda Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan, petrol dışı ekonomik aktivitede güçlü artışlar kaydetmeyi sürdürürken Katar’da da büyüme hızlandı. Mısır ve Lübnan’da üretimin azalmaya devam etmesi, Orta Doğu’daki görece olumsuz gelişmeler olarak dikkat çekti. Ancak söz konusu düşüşler sırasıyla beş ve yedi ayın en ılımlı düzeylerinde gerçekleşti. Yılın başlarında salgına yönelik kısıtlamaların gevşetilmesiyle birlikte Çin ekonomisinde gözlenen toparlanma, mart ayında da devam etti ve üretim geçen yılın haziran ayından bu yana en yüksek oranda arttı. Benzer şekilde, Rusya’daki büyüme iki buçuk yılı aşkın bir dönemin en yüksek hızında gerçekleşti. BRIC ekonomileri için olumlu geçen mart ayında Hindistan ekonomik aktivitede yine güçlü bir genişleme kaydederken, Brezilya ise son beş ayda ilk kez büyümeye geçti.

Nijerya’da nakit krizi ekonomik aktivite üzerinde ciddi bir etki yaratmaya devam etti. Şubatta olduğu gibi mart ayında da üretimdeki düşüş, anket kapsamında takip edilen ülkeler içerisinde açık ara en yüksek hızda gerçekleşti.