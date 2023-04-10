Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi martta 52,6’ya yükseldi

İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi martta üst üste ikinci ay artarak 52,6 seviyesinde gerçekleşti. Bu verinin, ihracat ikliminde Mayıs 2022’den bu yana en belirgin güçlenmeye işaret etti

İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi martta 52,6’ya yükseldi
HABERTURK.COM

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi rakamlarını açıkladı. İhracat İklimi Endeksi martta üst üste ikinci ay artarak 52,6 seviyesinde gerçekleşti. Bu gelişimin ihracatçıların talep koşullarının daha güçlü bir şekilde iyileşmesi, ana pazarlardaki toparlanmaların hız kazanmasından kaynaklandığı vurgulandı.

MAYIS 2022'DEN BU YANA EN BELİRGİN GÜÇLENME

Endekste eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50’nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

Şubat’ta 51,7 olan İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, mart ayında üst üste ikinci ay artarak 52,6 seviyesinde gerçekleşti. Bu veri, ihracat ikliminde Mayıs 2022’den bu yana en belirgin güçlenmeye işaret etti. İhracatçıların talep koşullarının daha güçlü bir şekilde iyileşmesi, ana pazarlardaki toparlanmaların hız kazanmasından kaynaklandı.

ALMANYA VE ABD'DE YÜKSEK ARTIŞ

Türk imalat sanayi ihracatındaki payı yaklaşık yüzde 15 düzeyinde olan iki ekonomiden Almanya’da üretim üst üste ikinci ay arttı ve söz konusu artış son 10 ayın en yüksek oranında gerçekleşti. Diğer ülke ABD’de ise ekonomik aktivite son dokuz ayın en yüksek artışını kaydetti. Diğer Avrupa ülkeleri incelendiğinde, Fransa, İtalya, İspanya ve Yunanistan’da büyümenin mart ayında ivme kazandığı görüldü. Buna karşılık, Birleşik Krallık ve İrlanda’da ekonomik aktivitedeki artış hız keserken Hollanda, Avusturya, Polonya ve Çek Cumhuriyeti’nde ise imalat sanayi üretimi düşüş kaydetti.

ÇİN'DE TOPARLANMA SÜRÜYOR

İlk çeyreğin sonunda Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan, petrol dışı ekonomik aktivitede güçlü artışlar kaydetmeyi sürdürürken Katar’da da büyüme hızlandı. Mısır ve Lübnan’da üretimin azalmaya devam etmesi, Orta Doğu’daki görece olumsuz gelişmeler olarak dikkat çekti. Ancak söz konusu düşüşler sırasıyla beş ve yedi ayın en ılımlı düzeylerinde gerçekleşti. Yılın başlarında salgına yönelik kısıtlamaların gevşetilmesiyle birlikte Çin ekonomisinde gözlenen toparlanma, mart ayında da devam etti ve üretim geçen yılın haziran ayından bu yana en yüksek oranda arttı. Benzer şekilde, Rusya’daki büyüme iki buçuk yılı aşkın bir dönemin en yüksek hızında gerçekleşti. BRIC ekonomileri için olumlu geçen mart ayında Hindistan ekonomik aktivitede yine güçlü bir genişleme kaydederken, Brezilya ise son beş ayda ilk kez büyümeye geçti.

Nijerya’da nakit krizi ekonomik aktivite üzerinde ciddi bir etki yaratmaya devam etti. Şubatta olduğu gibi mart ayında da üretimdeki düşüş, anket kapsamında takip edilen ülkeler içerisinde açık ara en yüksek hızda gerçekleşti.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Şubat ayı işsizlik rakamları açıklandı
İŞ-YAŞAM Şubat ayı işsizlik rakamları açıklandı
Tarım ihracatında rekor
İŞ-YAŞAM Tarım ihracatında rekor
'Togg kredisi' dolandırıcılığı!
İŞ-YAŞAM 'Togg kredisi' dolandırıcılığı!
2022 Yılında AVM Ciro Endeksi yüzde 133,8 arttı
İŞ-YAŞAM 2022'de AVM Ciro Endeksi yüzde 133,8 arttı
Mücevher sektöründen 1.6 milyar dolarlık ihracat
İŞ-YAŞAM Mücevher sektöründen 1.6 milyar dolarlık ihracat
Dünya hükümetlerinden enflasyon önlemleri
İŞ-YAŞAM Dünya hükümetlerinden enflasyon önlemleri
Biletinial'ın yurtdışındaki ilk durağı Avrupa oldu
İŞ-YAŞAM Yurtdışında ilk durağı Avrupa oldu
Koç Holding'in deprem bölgesindeki desteği devam ediyor
İŞ-YAŞAM Koç Holding'ten deprem bölgesine destek
Türk tekstil firmalarından ayrımcılığa karşı rest! - Ekonomi Haberleri
İŞ-YAŞAM Türk tekstil firmalarından ayrımcılığa rest
ABD'de tarım dışı istihdam artışında yavaşlama
İŞ-YAŞAM ABD'de tarım dışı istihdam artışında yavaşlama

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.