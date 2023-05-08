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İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi nisanda 53,1’e yükseldi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi nisanda 53,1 olarak gerçekleşti ve üst üste üçüncü ay eşik değer 50,0’ın üzerinde kalarak ihracat iklimindeki iyileşmenin sürdüğünü gösterdi. Yaşanan güçlü iyileşme aynı zamanda son bir yıla yakın dönemin en belirgin düzeyinde gerçekleşti. Türk imalat sektörünün en büyük ihracat pazarı Almanya’da üretim artışı ivme kazanarak nisanda son bir yılın en yüksek hızına ulaştı. Birleşik Krallık ve ABD’de de benzer şekilde büyüme son bir yılın en yüksek seviyesinde oldu. Hollanda ve Polonya’da üretim düştü. BAE ve Katar’da büyüme güçlü seyrederken, Çin’de toparlanma devam etti. Rusya’da da üretim iyileşme kaydetti

İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi nisanda 53,1’e yükseldi
HABERTURK.COM

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi’nin Nisan 2023 dönemi sonuçları açıklandı. Endekste eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50’nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

Mart’ta 52,6 olan İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, nisan ayında 53,1 olarak gerçekleşti ve üst üste üçüncü ay eşik değer 50,0’ın üzerinde kalarak ihracat iklimindeki iyileşmenin sürdüğünü gösterdi. Yaşanan güçlü iyileşme aynı zamanda son bir yıla yakın dönemin en belirgin düzeyinde gerçekleşti.

ALMANYA, BİRLEŞİK KRALLIK VE ABD'DE SON BİR YILIN EN İYİ PERFORMANSI

Yüzde 9’luk payıyla Türk imalat sektörünün en büyük ihracat pazarı olan Almanya’da üretim artışı ivme kazanarak nisanda son bir yılın en yüksek hızına ulaştı ve bu yılın başındaki yavaşlamanın ardından iyileşmeye işaret etti. Benzer şekilde, Birleşik Krallık’ta büyüme hızı son bir yılın en yüksek seviyesine ulaşırken ABD’de ise ekonomik aktivite 11 ayın en güçlü artışını gerçekleştirdi.
Fransa, İtalya ve İspanya ikinci çeyreğin ilk ayında büyüme bölgesinde kalsa da Avrupa’nın imalat sektöründe talep zayıflığı olduğuna ilişkin sinyaller dikkat çekti. Hollanda, Avusturya, Polonya ve Çek Cumhuriyeti’nde üretim nisan ayında düşüş kaydetti.

BAE VE KATAR'DA BÜYÜME GÜÇLÜ, ÇİN'DE TOPARLANMA SÜRÜYOR, RUSYA'DA İYİLEŞME VAR

Orta Doğu’nun bazı bölgeleri nisanda da güçlü büyüme eğilimini korudu. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) petrol dışı ekonomik aktivitede belirgin bir genişleme kaydetti ve büyüme hızı son altı ayın en yüksek düzeyine çıktı. Suudi Arabistan’da üretim hafifçe hızlanırken Katar da güçlü büyümesini sürdürdü. Mısır ve Lübnan’da ekonomik aktivitenin düşmeye devam etmesi, görece olumsuz gelişmeler olarak kaydedildi.

Sahra Altı Afrika’nın bazı bölgelerinde talep yine zayıf seyretti. Güney Afrika ve Kenya’da üretim düşüş gösterirken Nijerya’da ise nakit krizinin hafiflemesi ekonomik aktivitede toparlanma sağladı.
Çin’de salgına yönelik kısıtlamaların bu yıl başlarında gevşetilmesiyle birlikte başlayan büyüme nisanda da devam etti ve ülke ekonomisi toparlanma eğilimini sürdürdü. Üretim, hafifçe hız kesmekle birlikte güçlü bir artış sergiledi.

Ekonomik aktivitenin Temmuz 2010’dan beri en yüksek hızda arttığı Hindistan, PMI anketi kapsamındaki ekonomiler arasında büyüme performansının en güçlü olduğu ülkelerden biri olma özelliğini korudu. Brezilya ve Rusya’da da üretim iyileşme kaydetti.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İhracat İklimi Endeksi hakkında değerlendirmede bulunan S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi:

“Türk imalat sektörünün en büyük dört ihracat pazarında üretim artışı ikinci çeyrek başında ivme kazandı. Bu durum, ihracat ikliminde yaklaşık son bir yıllık dönemin en hızlı iyileşmesinin yaşanması için güçlü bir temel oluşturdu. İhracat pazarlarının bu yıl başında olduğundan çok daha sağlıklı bir görünüm sergilemesi, ikinci çeyreğin devamında imalat sektöründeki canlanmayı destekleyecektir.”

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