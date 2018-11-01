İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ekimde 44,3 düzeyinde gerçekleşti. İSO tarafından Türkiye ve İstanbul İmalat PMI anketlerinin Ekim 2018 sonuçları açıklandı.
Eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, eylülde 42,7 olarak ölçülen PMI, temmuz ayından beri ilk kez yükselerek ekimde 44,3 düzeyinde gerçekleşti. Böylece faaliyet koşulları, son yedi aylık dönem boyunca yavaşlamış oldu.
Döviz kurunun istikrar kazanması, girdi maliyetleri enflasyonunun ekimde belirgin bir şekilde gerilemesini sağladı. Benzer durumun nihai ürün fiyatları için de geçerli olduğu gözlendi.
Nihai ürün fiyatları enflasyonu mart ayından beri gözlenen en düşük düzeyde gerçekleşti. Üretim, yeni siparişler, istihdam ve satın alma faaliyetlerindeki gerileme eylüle kıyasla hız kesti.
Yeni ihracat siparişleri, ekimde üst üste ikinci ay olacak şekilde azaldı ve gerileme önceki aya kıyasla hız kazandı. Talep koşullarındaki yavaşlamanın etkisiyle imalatçılar istihdam ve satın alma faaliyetlerini azalttı. Tedarik zincirlerindeki zorlukların ekim ayında arttığı gözlendi ve tedarikçilerin ortalama teslim süresi anketin başladığı Haziran 2005'ten beri gözlenen en yüksek düzeye çıktı.
İSTANBUL İMALAT PMI EKİMDE 43,6 OLDU
İSO İstanbul İmalat PMI da, eylülde bulunduğu 43,5 seviyesinden ekimde 43,6'ya yükseldi. Endeks böylece, ekimde önceki aya göre sınırlı bir artışla faaliyet koşullarındaki bozulmanın hafif çapta hız kestiğine işaret etti.
Öte yandan söz konusu endeks, üst üste üçüncü ay da kritik eşik değer 50'nin altında kaldı.
Zorlu piyasa koşullarının sürmesi nedeniyle ekim ayında üretim ve yeni siparişlerde sert yavaşlama devam etti. Buna karşın, her iki alt kalemdeki yavaşlama eylül ayına göre hafif gerçekleşti. Ayrıca yeni ihracat siparişleri yeniden büyüme bölgesine geçti ve son dört ayda üçüncü kez artış kaydetti.
"ZORLU FAALİYET KOŞULLARINDA EN KÖTÜ GERİDE KALMIŞ OLABİLİR"
Açıklamada görüşlerine yer verilen IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker, son PMI verilerinin, mevcut zorlu faaliyet koşullarında en kötünün eylül ayıyla birlikte geride kalmış olabileceğine işaret ettiğini belirtti.
Üretim, yeni siparişler ve istihdam gibi temel göstergelerin, ekimde daha ılımlı bir yavaşlama sinyali verirken enflasyonun da hız kestiğinin gözlendiğini aktaran Harker, "Ancak piyasa koşulları firmalar için zorlu olmaya devam etti. Yeniden büyümeye geçilebilmesi için önümüzdeki aylarda faaliyet koşullarının daha fazla iyileşmesine ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.
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