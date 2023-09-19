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        Haberler Dünya İspanya, Azerbaycan'a 'ateşkes' çağrısı yaptı

        İspanya, Azerbaycan'a 'ateşkes' çağrısı yaptı

        İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Karabağ'da antiterör operasyonu başlatan Azerbaycan'a "ateşkes" çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 22:44 Güncelleme: 19.09.2023 - 22:44
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        İspanya'dam Azerbaycan'a 'ateşkes' çağrısı
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        Albares, İspanyol radyosu Cadenaser'e yaptığı açıklamada, "Azerbaycan'ın askeri eylemlerini reddediyor ve derhal ateşkes çağrısında bulunuyoruz. Bu durumun devam etmesi mümkün değildir ve bunu açıkça reddediyoruz. Bakü ile Karabağ Ermenileri arasındaki diyalog yeniden başlasın." dedi.

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        Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerginliğin Birleşmiş Milletlerinin (BM) 78. Genel Kurul görüşmelerinde ele alınacağı kaydeden Albares, uluslararası toplumun Azerbaycan'a yönelik olası bir yaptırımı olup olmayacağıyla ilgili bir soruya "Şu anda tüm temaslar aynı kaygıyı taşıyor ve Azerbaycan'ın yürüttüğü askeri hareketlerin durdurulmasını talep ediyor." yanıtını verdi.

        Diğer yandan İspanya Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Azerbaycan'ı kınayarak, "İspanya, Avrupa Birliği'nin arabuluculuğunu destekliyor ve Azerbaycan yetkililerine, askeri faaliyetlerini derhal durdurmaları, BM Şartı ve uluslararası hukuka uygun olarak barışçıl bir çözüme ulaşmak için diyaloğu yeniden başlatmaları çağrısında bulunuyor." ifadelerini kullandı.

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