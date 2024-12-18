Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İspanya Başbakanı'nın eşi Begona Gomez aşırı sağın suçlamalarıyla üçüncü kez hakim karşısında | Dış Haberler

        İspanya Başbakanı'nın eşi Begona Gomez aşırı sağın suçlamalarıyla üçüncü kez hakim karşısında

        İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Maria Begona Gomez Fernandez, aşırı sağcı grupların suçlamalarıyla hakkında başlatılan soruşturmalar kapsamında bugün üçüncü kez hakim karşısına çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 15:44 Güncelleme: 18.12.2024 - 15:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        İspanya'da başbakanın eşi hakim karşısında
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aşırı sağcı "Manos Limpias" ve "Hazte Oir" adlı dernekler tarafından, başbakan olan eşiyle bağlantılı nüfuzunu kullanarak iş dünyasında yolsuzluk yapmakla suçlanan Begona Gomez, hakkındaki soruşturma kapsamında şimdiye kadar iki kez çıktığı hakim karşısında "susma hakkını" kullanırken, bu kez konuşmayı tercih etti.

        Sadece kendi avukatının sorularını yanıtlayan Gomez, hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.

        Mahkeme kaynaklarından İspanyol basınına sızan haberlerde, yaklaşık 35 dakika ifade veren Gomez, eş başkanlığını yaptığı Madrid'deki Complutense Üniversitesinde bazı şirketler tarafından finanse edilen yazılım programı için yapılan sözleşmede usulsüzlük yaptığına ilişkin suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

        REKLAM

        Gomez, hakkındaki iddiaların "tamamen siyasi amaçlı olduğunu, başbakan olan eşini yıpratmak için aşırı sağ tarafından hedef alındığını ve suçlamaların hiçbir delile dayanmadığını" savundu.

        Adalet Bakanı Felix Bolanos, Gomez hakkındaki soruşturmayla ilgili dün yaptığı değerlendirmede, "Ne kadar çok soruşturulursa suçlamaların ne kadar boş olduğu bir o kadar daha fazla gün ışığına çıkıyor. Şu ana kadar yapılan çamur at izin kalsından başka bir şey değildir. Her şeye rağmen hükümet, mahkemelere ve yargı sürecine tam saygı gösteriyor." ifadelerini kullanmıştı.

        Begona Gomez'e yönelik suçlamalar

        Gomez hakkındaki yolsuzluk iddiaları, ilk olarak aşırı sağ görüşlü "Manos Limpias" (Temiz Eller) adlı bir dernek tarafından 5 Nisan'da ortaya atılarak mahkemeye taşınmıştı.

        "Nüfuzunu kullanarak çeşitli şirket ve kuruluşlarla ticari ve profesyonel ilişkiler kurmak, kamu sübvansiyonları ve yardımlarından yararlanmaya çalışmakla" suçlanan Gomez hakkındaki iddianameye "Hazte Oir" adlı aşırı sağcı bir başka dernek de müdahil olmuştu.

        REKLAM

        Temiz Eller, ortaya attıkları iddialarla ilgili ellerinde herhangi bir delil olmadığını, tamamen basında yazılanlara dayandığını belirtse de hakim Peinado, soruşturma açma kararı almıştı.

        İspanya Başbakanı Sanchez ve lideri olduğu koalisyon hükümetinin büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisi (PSOE), Begona Gomez hakkındaki iddiaları "asılsız, sahte ve aşırı sağcı siyasi bir karalama girişimi" olarak değerlendirip, "sonunda hiçbir şeyin çıkmayacağını" savunuyor.

        Hükümet, Gomez hakkındaki iddiaları soruşturan hakim Juan Carlos Peinado'nun arkasında aşırı sağcı siyasi destek olduğunu iddia ediyor.

        Jandarmaya bağlı Merkezi Operasyon Birimi de (UCO) Temiz Eller tarafından ortaya atılan tüm iddiaları yalanlayan bir rapor yayımlamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Süper iletken çip üretim evi kuracağız"
        "Süper iletken çip üretim evi kuracağız"
        Ali Koç'a yönelik saldırıda karar açıklandı!
        Ali Koç'a yönelik saldırıda karar açıklandı!
        Türkiye'ye ihracat rekoru kıran ABD gözünü bu ürünlere dikti
        Türkiye'ye ihracat rekoru kıran ABD gözünü bu ürünlere dikti
        "Fenerbahçe yarışın içinde olacaktır"
        "Fenerbahçe yarışın içinde olacaktır"
        Amasya'da yaşandı! Polisi görünce kaçmaya çalıştı!
        Amasya'da yaşandı! Polisi görünce kaçmaya çalıştı!
        Kansere yol açan bu 10 risk faktörüne dikkat!
        Kansere yol açan bu 10 risk faktörüne dikkat!
        Cybertruck ve Kartal aynı kaderi paylaştı
        Cybertruck ve Kartal aynı kaderi paylaştı
        "Netanyahu Suriye'deki işgali 2025 sonuna kadar sürdürecek" iddiası
        "Netanyahu Suriye'deki işgali 2025 sonuna kadar sürdürecek" iddiası
        Uzayda mahsur kalan astronotların eve dönüşü yine ertelendi
        Uzayda mahsur kalan astronotların eve dönüşü yine ertelendi
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        5 ay evli kaldığı Tunuslu karısını arıyor!
        5 ay evli kaldığı Tunuslu karısını arıyor!
        Hangi ünlü kadın daha yakışıklı?
        Hangi ünlü kadın daha yakışıklı?
        Cimbom büyük oynuyor!
        Cimbom büyük oynuyor!
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        4 katlı evini 'yaşam müzesi'ne dönüştürdü
        4 katlı evini 'yaşam müzesi'ne dönüştürdü
        Tarımın geleceği Norveç'in elinde olabilir mi?
        Tarımın geleceği Norveç'in elinde olabilir mi?
        Dünyanın en tehlikeli 10 karayolu!
        Dünyanın en tehlikeli 10 karayolu!
        'Sahte içki sattın' kavgası! Tekeli bastı, dayak yedi
        'Sahte içki sattın' kavgası! Tekeli bastı, dayak yedi
        Beşiktaş'ta sinirler gerildi
        Beşiktaş'ta sinirler gerildi