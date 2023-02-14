İspanya Basketbol Ligi'nde merkez üssü Kahramanmaraş olan depremden etkilenen Türkiye ve Suriye unutulmadı. Hafta sonu oynanan diğer maçlarda olduğu gibi Barcelona - Rio Breogan arasında oynanan maç öncesinde de depremde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.