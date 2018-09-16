İspanya Bisiklet Turu'nu Simon Yates kazandı

Yol bisikletinde sezonun son büyük yarışı İspanya Turu'nu, Mitchelton-Scott takımından Büyük Britanyalı Simon Yates kazandı.
Startı 25 Ağustos'ta verilen 73. İspanya Bisiklet Turu, Alcorcon ile başkent Madrid arasındaki 100,9 kilometrelik 21. etapla sona erdi.
Quick-Step Floors takımından İtalyan Elia Viviani, sprint finişine sahne olan son etabı, 2 saat 21 dakika 28 saniyelik süresiyle Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) ve Giacomo Nizzolo'nun (Trek-Segafredo) önünde ilk sırada bitirdi.
Genel klasman liderine verilen "kırmızı mayo"yu 14. etaptan itibaren koruyan 26 yaşındaki Simon Yates, 82 saat 5 dakika 58 saniyelik toplam zamanıyla kariyerinin ilk büyük tur birinciliğini elde etti.
Yates'in 1 dakika 46 saniye arkasındaki Quick-Step Floors takımının İspanyol bisikletçisi Enric Mas, 2'nci, liderin 2 dakika 4 saniye gerisindeki Astana takımından Kolombiyalı Miguel Angel Lopez ise 3. oldu.
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