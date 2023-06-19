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İspanya'da Air Europa havayolunun pilotları greve gitti

İspanya'da Air Europa havayolu şirketinin pilotları, maaş artışı taleplerinde anlaşma sağlanamamasından dolayı 2 Temmuz'a kadar greve gitme kararı aldı.

İspanya'da Air Europa havayolunun pilotları greve gitti
AA

Pilotların bağlı olduğu sendikadan (Sepla) yapılan açıklamada, maaş artışıyla ilgili yürütülen müzakerelerde Air Europa şirketinin verdiği sözlü vaatleri yerine getirmediği ve bu hava yollarında çalışan pilotların bugünden itibaren greve başladıkları duyuruldu.

Özellikle Madrid'den Bilbao, Palma de Mallorca, Malaga, Paris ve Cordoba (Arjantin) arasındaki seferleri etkileyen grev dolayısıyla bugün 15 uçuşun iptal edildiği belirtildi.

Air Europa, grevden etkilenen yolculara bilet iadesi yapmadı. Bunun yerine yolculara, aynı hat üzerinde 30 gün içinde bilet değişikliği, ilk biletlerde yer alan gidiş ve dönüş tarihlerinde 3 günlük oynamayla farklı yönlere bilet tahsisi veya mevcut biletin açığa alınarak gelecek bilet alımlarında kullanılması seçenekleri sunuldu.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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