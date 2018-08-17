İspanya'da anti-kapitalist eylemcilerden turistlere 'çağrı': Kendinizi otelin balkonundan aşağı atın
İspanya'da, mutenalaştırmaya neden oldukları gerekçesiyle turistlere ev dönmeleri çağrısı yapan siyasi eylemciler, hazırladıkları son İngilizce afişte turistlere 'otel balkonlarından atlama' çağrısı yaptı.
17.08.2018 - 09:18 | Güncelleme:
İspanya'da, mutenalaştırmaya neden oldukları gerekçesiyle turistlere ev dönmeleri çağrısı yapan siyasi eylemciler, hazırladıkları son İngilizce afişte turistlere 'otel balkonlarından atlama' çağrısı yaptı.
İspanya'nın bazı bölgelerinde kapitalizm karşıtı eylemciler, özellikle turizm sezonunun canlı olduğu dönemlerde 'turistleri evlerine dönemeye çağıran' kampanyalar yürütüyor.
Bu kapsamda sokak eylemleri düzenleniyor, duvarlara afişler yapıştırılıp, sloganlar yazılıyor.
Geçen yıl Barcelona, Mallorca ve San Sebastian gibi şehirlerde turist otobüslerine saldırılar da gerçekleştirildi.
İngiliz Times gazetesine haberine göre, bu grupların son eylemlerinden biriyse Barcelona kentinde turistlere kaldıkları otellerin balkonlarından atlama çağrısı yapan duvar yazılamaları ve afişler oldu.
Yazıların İngilizce olması nedeniyle 'çağrının' İngiliz turistlere yapıldığı düşünülüyor.
Söz konusu afişlerde şunlar yazıyor: "Sevgili turist, balkondan atlamacayı (balconing) bilir misin? Bu; mutenalaştırmayı önler, mahalle sakinlerinin hayat şartlarını iyileştirir, kalp rahatsızlıkları riskini azaltır. Balkondan atlamaca çok eğlencelidir."
Bir duvar yazısında ise şu mesaj yer alıyor: "Turistler, evinize dönün ve lütfen balkondan atlamacayı çalışın."
Barcelona Belediye Meclisi'nden bir sözcü, söz konusu bu eylemlere karşı olduklarını, posterlerin söküleceğini açıkladı.
Turistler arasında eğlence için, balkondan atlamaya çalışmak modası, son yıllarda ölüm ve yaralanmalara neden oluyor.
Times'ın aktardığına göre İspanya'daki bir hastanenin verileri, 2010 ila 2015 arasında balkondan atlarken yararlanan ya da ölen turistlerin üçte ikisinin sarhoş ya da uyuşturucu kullanmış İngiliz turistler olduğunu gösteriyor.
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İspanya'da anti-kapitalist eylemcilerden turistlere 'çağrı': Kendinizi otelin balkonundan aşağı atın/ispanya-da-anti-kapitalist-eylemcilerden-turistlere-cagri-kendinizi-otelin-balkonundan-asagi-atin-21068172106817
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