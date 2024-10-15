İspanya'da Arda Güler fırtınası
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 4. maçında İzlanda'yı 4-2 mağlup eden A Milli Takımımızın genç yıldızlarından Arda Güler, 88. dakikada fileleri havalandırarak galibiyette rol oynadı. 19 yaşındaki futbolcu, İspanyol gazetelerinde büyük yankı uyandırdı.
Milli takımın UEFA Uluslar B Ligi'nde deplasmanda İzlanda'yı 4-2 mağlup ettiği maçta Arda Güler'in performansı dikkat çekti.
Müsabakanın 88. dakikasında Türkiye'nin 3. golünü kaydeden Arda Güler'in iyi oyunu İspanya basınında geniş yankı buldu.
Real Madrid resmi sayfası: Arda Güler, Türkiye'nin İzlanda'daki Laugardalsvöllur Stadı'nda attığı golle maçta kilit rol oynadı.
Marca: Arda Güler 'buzda dans ederek' 88. dakikada Türkiye'ye zafer kazandırdı.
AS: Kahraman Arda Güler!
Defansa Central: Arda Güler Türkiye'ye zafer kazandırdı.