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        Haberler Spor Futbol Milli Takım İspanya'da Arda Güler fırtınası - Futbol Haberleri

        İspanya'da Arda Güler fırtınası

        UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 4. maçında İzlanda'yı 4-2 mağlup eden A Milli Takımımızın genç yıldızlarından Arda Güler, 88. dakikada fileleri havalandırarak galibiyette rol oynadı. 19 yaşındaki futbolcu, İspanyol gazetelerinde büyük yankı uyandırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2024 - 10:07 Güncelleme: 15.10.2024 - 10:07
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        Milli takımın UEFA Uluslar B Ligi'nde deplasmanda İzlanda'yı 4-2 mağlup ettiği maçta Arda Güler'in performansı dikkat çekti.

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        Müsabakanın 88. dakikasında Türkiye'nin 3. golünü kaydeden Arda Güler'in iyi oyunu İspanya basınında geniş yankı buldu.

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        Real Madrid resmi sayfası: Arda Güler, Türkiye'nin İzlanda'daki Laugardalsvöllur Stadı'nda attığı golle maçta kilit rol oynadı.

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        Marca: Arda Güler 'buzda dans ederek' 88. dakikada Türkiye'ye zafer kazandırdı.

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        AS: Kahraman Arda Güler!

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        Defansa Central: Arda Güler Türkiye'ye zafer kazandırdı.

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        Estadio Deportivo: Arda Güler parlıyor.

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        Relevo: Arda Güler, Türkiye'nin kahramanı olmaya devam ediyor.

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        Sport: Arda Güler, İzlanda maçında Türkiye'nin en aktif oyuncularından biriydi. Attığı golle galibiyeti getirdi.

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