HABERTURK.COM

Koronavirüs vakalarının yeniden artışa geçtiği İspanya'da, Başbakan Pedro Sanchez televizyonda yaptığı konuşmada İspanyol ordusunun göreve çağrılacağını açıkladı.

Sanchez açıklamasında, bölgesel yönetimlerin vaka takibi ve tıbbi hizmetler konularında elini rahatlamak için bölgelere 2000 askerlik takviye birliklerin yollanacağını duyurdu.

İspanya'da hafta sonundan bu yana yeni vaka sayılarında 19 bin 382 artış olduğu açıklandı. Ülkede, toplam sayı 405 bin 436 olarak güncellenirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 872'ye ulaştı. İspanya'da son dönemde kısıtlamalara bölgesel yönetimler vaka sayılarındaki artışa göre karar veriyordu.

Salgının ilk döneminde en çok vaka ve can kaybı görülen ülkelerden biri olan İspanya'da katı karantina koşullarıyla salgının hızı yavaşlatılmış ancak kısıtlamaların hafifletilmesinin ardından vaka sayıları yeniden artışa geçmişti.

ÜLKE GENELİNDE UYGULANMASI BEKLENİYOR

Yeni vakaların en fazla görüldüğü bölgelerin ise son dönemlerde açıklandığı gibi Madrid, Bask, Aragon ve Endülüs olduğu bildirildi.

Maske takma zorunluluğu ve sosyal mesafeye uyulması dışında, son iki haftadır alınan diğer önlemlerde disko ve barların kapatılması, sosyal mesafenin korunamadığı yerlerde sigara içilmesinin yasaklanması, en fazla 10 kişinin toplanmasına izin verilmesi, akşam saat 22.00'dan sonra plajların kapatılması, Kovid-19 vakalarının görüldüğü ilçelerde halka mecbur olmadıkça sokağa çıkılmamasının tavsiye edilmesi ve toplu PCR testlerinin yapılması gibi ek önlemler açıklanıyor.

Yeni eğitim öğretim yılının eylül ayının ikinci haftasından itibaren başlayacak olmasından dolayı okullarda alınacak Kovid-19 önlemleri de tartışılan konuların başında geliyor.

Katalonya özerk yönetiminin bugün açıkladığı, okullarda 500 bin PCR testi yapılması, 12 yaş altındakilere maske takma zorunluluğu getirilmesi ve sınıflardaki öğrenci sayısının 20'nin altına indirilmesi kararlarının benzer şekilde ülke genelinde de uygulanması bekleniyor.