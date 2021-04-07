İspanya'da aşırı sol ve sağ grupları arasında arbede 0:00 / 0:00

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İslam ve göçmen karşıtı politika izleyen Vox partisi, Madrid'de 4 Mayıs'ta yapılacak erken yerel parlamento seçimlerinde aday listesini açıklamak için aşırı sol grupların daha çoğunlukta yaşadığı Vallecas Mahallesi'ni seçti.

Vallecas'ta küçük bir arenayı andıran Anayasa Meydanı'nda toplanan Vox partisi sempatizanlarını protesto etmek için meydanı tamamen çevreleyen kalabalık bir grup, "faşistler dışarı" sloganı attı.

Vox sempatizanlarının ise İspanyol bayrağını göstererek karşılık vermeye çalıştıkları görüldü.

UZUN SÜRE SÖZLÜ ATIŞMA

Meydanın ortasında aşırı sağcılar ve onları çembere alan aşırı sol gruplar uzun süre karşılıklı olarak sözlü atıştı.

Polisin müdahalesiyle sokak savaşına dönen olaylar, Vox partisinin lideri Santiago Abascal'ın aşırı sol gruplara doğru yürümesi ve onları provoke etmesiyle başladı.

Abascal, meydana geldiğinde yaptığı ilk konuşmada "Bu demokratik, yasal bir miting. İçişleri Bakanlığının resmi izni ile düzenleniyor. Polis güvenliği sağlamalı ve bu aşırı sol gruplara izin vermemeli." diyerek aşırı sol grupların bulunduğu yere doğru yürüdü.

Abascal'ın ile karşı gruplara bağlı gençlerin karşı karşıya gelmesinin ardından aşırı sol gruplardan taş ve şişe atılmaya başlandı.

ARBEDE SONRASI SOL GRUPLARA MÜDAHALE

Çıkan arbede sonrasında polis aşırı sol gruplara müdahale etti.

Yaklaşık 1-5 saat süren miting sırasında meydan çevresinde ve sokak aralarında polis, kendisine taş ve şişeler atarak saldıran aşırı sol görüşlü gençlere copla müdahale ederek zaman zaman ses bombası kullandı.

Meydanda kalan ve Vox'u protesto etmeye devam eden daha çok orta yaşlı İspanyolların bulunduğu gruba ise polis müdahale etmedi.

Abascal ve Vox partisinin Madrid'deki seçimlerdeki adaylarının konuşmalarının tamamında aşırı sol grupların protestosu devam etti.

Diğer yandan Madrid yerel yönetim yetkilileri, çıkan olaylarda yaralanan en az 13 kişiden aralarında polisin de olduğu 3'ünün hastaneye götürüldüğünü açıkladı.

İspanya'nın başkenti Madrid'de ilk kez aşırı sağ ve aşırı sol grupların karşı karşıya gelmesi dikkati çekti.