İspanya'da aşırı sol ve sağ grupları arasında arbede

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

İspanya'da aşırı solun protesto ettiği aşırı sağcı Vox partisinin mitingi olaylı geçti

İspanya'nın başkenti Madrid'de aşırı sağ görüşlü Vox partisinin mitingini protesto etmek isteyen aşırı sol gruplara polisin müdahale etmesi sonrasında en az 13 kişinin yaralandığı ve 2 kişinin de gözaltına alındığı bildirildi.

İspanya'da aşırı solun protesto ettiği aşırı sağcı Vox partisinin mitingi olaylı geçti
İspanya'da aşırı sol ve sağ grupları arasında arbede
0:00 / 0:00
AA

İslam ve göçmen karşıtı politika izleyen Vox partisi, Madrid'de 4 Mayıs'ta yapılacak erken yerel parlamento seçimlerinde aday listesini açıklamak için aşırı sol grupların daha çoğunlukta yaşadığı Vallecas Mahallesi'ni seçti.

Vallecas'ta küçük bir arenayı andıran Anayasa Meydanı'nda toplanan Vox partisi sempatizanlarını protesto etmek için meydanı tamamen çevreleyen kalabalık bir grup, "faşistler dışarı" sloganı attı.

Vox sempatizanlarının ise İspanyol bayrağını göstererek karşılık vermeye çalıştıkları görüldü.

UZUN SÜRE SÖZLÜ ATIŞMA

Meydanın ortasında aşırı sağcılar ve onları çembere alan aşırı sol gruplar uzun süre karşılıklı olarak sözlü atıştı.

Polisin müdahalesiyle sokak savaşına dönen olaylar, Vox partisinin lideri Santiago Abascal'ın aşırı sol gruplara doğru yürümesi ve onları provoke etmesiyle başladı.

Abascal, meydana geldiğinde yaptığı ilk konuşmada "Bu demokratik, yasal bir miting. İçişleri Bakanlığının resmi izni ile düzenleniyor. Polis güvenliği sağlamalı ve bu aşırı sol gruplara izin vermemeli." diyerek aşırı sol grupların bulunduğu yere doğru yürüdü.

Abascal'ın ile karşı gruplara bağlı gençlerin karşı karşıya gelmesinin ardından aşırı sol gruplardan taş ve şişe atılmaya başlandı.

ARBEDE SONRASI SOL GRUPLARA MÜDAHALE

Çıkan arbede sonrasında polis aşırı sol gruplara müdahale etti.

Yaklaşık 1-5 saat süren miting sırasında meydan çevresinde ve sokak aralarında polis, kendisine taş ve şişeler atarak saldıran aşırı sol görüşlü gençlere copla müdahale ederek zaman zaman ses bombası kullandı.

Meydanda kalan ve Vox'u protesto etmeye devam eden daha çok orta yaşlı İspanyolların bulunduğu gruba ise polis müdahale etmedi.

Abascal ve Vox partisinin Madrid'deki seçimlerdeki adaylarının konuşmalarının tamamında aşırı sol grupların protestosu devam etti.

Diğer yandan Madrid yerel yönetim yetkilileri, çıkan olaylarda yaralanan en az 13 kişiden aralarında polisin de olduğu 3'ünün hastaneye götürüldüğünü açıkladı.

İspanya'nın başkenti Madrid'de ilk kez aşırı sağ ve aşırı sol grupların karşı karşıya gelmesi dikkati çekti.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ABD, Irak'ta kalan muharip askerlerini geri çekmeye devam edecek
DÜNYAABD, Irak'taki askerlerini geri çekmeye devam edecek
Son dakika haberleri: Beyaz Saray'dan flaş Rusya çıkışı!
DÜNYABeyaz Saray'dan Rusya'ya "Navalny" çıkışı
SON DAKİKA: Dışişleri'nden Yunanistan'a kınama! - Haberler
DÜNYADışişleri'nden Yunanistan'a kınama!
SON DAKİKA: Trump döneminde askıya alınmıştı! Yeniden başladı - Haberler
DÜNYAABD Dışişleri Bakanı'ndan Filistin açıklaması
Ürdün Kralı 2. Abdullah: Müsterih olun, ülkedeki fitne sona ermiştir
DÜNYAÜrdün Kralı 2. Abdullah: Ülkedeki fitne sona ermiştir
Arnavutluk'ta hava trafik kontrolörlerinin iş durdurma eylemi nedeniyle tüm uçuşlar iptal edildi
DÜNYAArnavutluk'ta eylem: Tüm uçuşlar iptal!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bahreynli mevkidaşı Zeyyani ile telefonda görüştü
DÜNYAÇavuşoğlu, Bahreynli mevkidaşı ile görüştü
Suriye'nin gri kenti; Briket evlerde çocuk olmak
DÜNYASuriye'nin gri kenti; Briket evlerde çocuk olmak
SON DAKİKA: Kremlin: Rus ordusu Putin uygun gördüğü sürece Ukrayna sınırında kalacak - Haberler
DÜNYAKremlin'den sınırdaki Rus birliklerine yönelik ...
SON DAKİKA: Meksikalı vekil adayından tabutlu seçim kampanyası! - Haberler
DÜNYAMeksikalı vekil adayından tabutlu seçim kampanyası!