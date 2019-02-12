İspanya'da ayrılıkçı Katalan liderin yargılandıkları dava Madrid'de başladı

İspanya'nın tarihindeki en önemli davalardan biri bugün başkent Madrid'de başladı. Davada ayrılıkçı 12 eski Katalan lider yargıç karşısına çıktı.

Sanıklar "isyan", "halkı isyana tahrik" ve "yasa dışı şekilde referendum düzenleyerek kamu fonlarını kötüye kullanmak" ile suçlanıyor.

Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras için 25 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Junqueras dışında, aralarında Katalonya Özerk Yönetimi'nin eski bakanlarının ve eski Katalonya Parlamentosu Başkanı'nın da bulunduğu sanıkların da 17 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

Birkaç aydır tutuklu olan 9 sanık, cezaevinden mahkemeye getirildi.

3 sanık ise daha önce kefaletle serbest bırakılmışlardı.

Bugün başlayan dava için mahkeme salonunun dışında bağımsızlık yanlıları ve karşıtları toplandı.

Katalonya Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Quim Torra da davayı izlemek üzere mahkeme binasına girmeden önce bağımsızlık yanlısı göstericilerin yanına giderek birlikte pankart taşıdı.

Getty Images Başkan Torra'nın da aralarında bulunduğu göstericiler, mahkeme salonunun dışında "karar vermek suç değildir" yazılı pankart taşıdı.

Referandum sonrası neler yaşandı?

İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi'nde 1 Ekim 2017'de bağımsızlık referandumu yapıldı.

5 milyon 300 bin seçmenli Katalonya'da referanduma katılım oranı yüzde 42 oldu.

Yüzde 90'ın üzerinde "Evet" oyu çıkmıştı.

Madrid'deki merkezi yönetim referandumu yasa dışı saydı ve Katalonya yetkilileri hakkında dava açtı.

O dönem Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı olan Carles Puigdemont, referandumdan birkaç hafta sonra bağımsızlık ilan etti.

İspanya'da dönemin muhafazakar Halk Partisi hükümeti ise özerk bölgenin yönetimine el koydu. Yurt dışına çıkan Puigdemont, İspanya'ya geri dönmedi.

Carles Puigdemont, Almanya'da düzenlediği basın toplantısında, davanın İspanya demokrasisi için sınav niteliğinde olduğunu, davada görgü tanığı olarak ifade verme talebinin reddedildiğini söyledi.

Puigdemont, Avrupa Birliği'ne de, "üyesi bir ülkedeki anti-demokratik süreç" karşısında neden sessiz kaldığını sordu, bu tavrı Venezuela'ya yönelik tavırla karşılaştırdı.

AB üyesi ülkelerin çoğu muhalif Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaidó'yu geçici devlet başkanı olarak tanımıştı.

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