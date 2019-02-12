İspanya'da ayrılıkçı Katalan liderin yargılandıkları dava Madrid'de başladı

- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
İspanya'nın tarihindeki en önemli davalardan biri bugün başkent Madrid'de başladı. Davada ayrılıkçı 12 eski Katalan lider yargıç karşısına çıktı.
Sanıklar "isyan", "halkı isyana tahrik" ve "yasa dışı şekilde referendum düzenleyerek kamu fonlarını kötüye kullanmak" ile suçlanıyor.
Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras için 25 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Junqueras dışında, aralarında Katalonya Özerk Yönetimi'nin eski bakanlarının ve eski Katalonya Parlamentosu Başkanı'nın da bulunduğu sanıkların da 17 yıla kadar hapsi talep ediliyor.
Birkaç aydır tutuklu olan 9 sanık, cezaevinden mahkemeye getirildi.
3 sanık ise daha önce kefaletle serbest bırakılmışlardı.
Bugün başlayan dava için mahkeme salonunun dışında bağımsızlık yanlıları ve karşıtları toplandı.
Katalonya Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Quim Torra da davayı izlemek üzere mahkeme binasına girmeden önce bağımsızlık yanlısı göstericilerin yanına giderek birlikte pankart taşıdı.
İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi'nde 1 Ekim 2017'de bağımsızlık referandumu yapıldı.
5 milyon 300 bin seçmenli Katalonya'da referanduma katılım oranı yüzde 42 oldu.
Yüzde 90'ın üzerinde "Evet" oyu çıkmıştı.
Madrid'deki merkezi yönetim referandumu yasa dışı saydı ve Katalonya yetkilileri hakkında dava açtı.
O dönem Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı olan Carles Puigdemont, referandumdan birkaç hafta sonra bağımsızlık ilan etti.
İspanya'da dönemin muhafazakar Halk Partisi hükümeti ise özerk bölgenin yönetimine el koydu. Yurt dışına çıkan Puigdemont, İspanya'ya geri dönmedi.
Carles Puigdemont, Almanya'da düzenlediği basın toplantısında, davanın İspanya demokrasisi için sınav niteliğinde olduğunu, davada görgü tanığı olarak ifade verme talebinin reddedildiğini söyledi.
Puigdemont, Avrupa Birliği'ne de, "üyesi bir ülkedeki anti-demokratik süreç" karşısında neden sessiz kaldığını sordu, bu tavrı Venezuela'ya yönelik tavırla karşılaştırdı.
AB üyesi ülkelerin çoğu muhalif Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaidó'yu geçici devlet başkanı olarak tanımıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.