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HaberlerDünyaSON DAKİKA: İspanya'da boğa güreşleri 19 ay sonra yeniden başladı - Haberler
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İspanya'da boğa güreşleri 19 ay sonra yeniden başladı

İspanya'da koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında yasaklanan boğa güreşleri yeniden başladı.

SON DAKİKA: İspanya'da boğa güreşleri 19 ay sonra yeniden başladı - Haberler
İspanya'da 19 ay sonra ilk!
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DHA

İspanya'da koronavirüs salgını nedeniyle yasaklanan boğa güreşleri, 19 ayın ardından tekrar başladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yüzde 40 kapasiteyle düzenlenen boğa güreşleri, salgın nedeniyle ekonomik açıdan sorun yaşayan sektöre destek amacıyla düzenlendiği ifade edildi.

Madrid'deki La Ventas arenasında gerçekleştirilen organizasyona Kovid-19 tedbirleri kapsamında yüzde 40 kapasiteyle 6 bin kişi alındı.

Öte yandan, ülkede Kovid-19 öncesi son boğa güreşi Şubat 2020'de Madrid'in Valdemorillo arenasında organize edilmişti.

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