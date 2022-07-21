İspanya'da boğa koşusunda saldırı: 3 ölü 0:00 / 0:00

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İspanya'nın doğusunda gerçekleştirilen boğa koşusu sırasında yaralanan biri Fransız turist olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti.

50 ve 56 yaşlarındaki kurbanların ikisi, salı günü Valencia şehrinin banliyösünde, boğaların şiddetli çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Euronews'in haberine göre acil servis ayrıca bir Fransız turistin pazartesi günü, Alicente yakınlarındaki bir köyde boynuzla yaralandıktan 10 gün sonra hastanede öldüğünü doğruladı.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.