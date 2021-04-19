İspanya'da büyük şehirlerdeki genç ve yoksul aileler, boşalan köylere yerleştiriliyor

AA

İspanya'da yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgınıyla artan yoksulluk sorununa çözüm arayan bazı sivil toplum örgütleri, göçten ve yaşlı ölümlerinden dolayı boşalan köylerdeki evlere, büyükşehirlerde yaşamakta zorlanan genç ve çocuklu yoksul aileleri yerleştirmeye başladı.

Katolik Kilisesi ile bağlantılı sivil toplum kuruluşlarının öncülük ettiği sosyal projeler, bir taraftan yoksul ailelere barınma ve geçinme olanağı sağlamayı diğer taraftan da boşalmaya yüz tutmuş ülkedeki köylere umut olmayı hedefliyor.

Yoksullara ve evsizlere yaptığı gıda yardımıyla özellikle salgın döneminde öne çıkan başkent Madrid'deki Madrina Vakfı da Kovid-19 ile 3 kat artan barınma taleplerine karşılık vermeye çalışıyor.

Son olarak 30 yaşındaki Tamara ve 33 yaşındaki Jacinto Antonio adlı 4 çocuklu genç bir çifte ev bulan Madrina Vakfının bu yardım girişimine AA muhabiri de eşlik etti.

Madrid'de çok kötü şartlarda ve aldığı gıda yardımlarıyla yaşayan aile, başkentin yaklaşık 120 kilometre dışındaki, sadece 140 nüfuslu La Torre köyüne taşındı.

- 500'den fazla yoksul aile köylerdeki boş evlere gitmek için sıra bekliyor

Söz konusu projeyle ilgili bilgi veren Madrina Vakfı Başkanı Conrado Gimenez, "Gıda yardımı ve kendilerine güvenli bir kalacak yer arayan çok sayıda aile var. Bunların büyük çoğunluğu çocuklu, kalabalık nüfuslu aileler. Büyükşehirler işsizlik sorunu yaşayan, kırılgan genç aileler için bir tuzak ve sosyal dram yeri." dedi.

Mevcut şartlarda, yoksul durumdaki genç aileler için en rahat ve sağlıklı çözümün köylerdeki evlere gitmek olduğunu belirten Gimenez, "Şu anda 500'den fazla aile, ev talebiyle bizim bekleme listemizde bulunuyor. Tüm köylerdeki belediye başkanlarından, boş evlerini bu ailelere açmasını istiyoruz." çağrısında bulundu.

Köylerdeki belediye başkanları ve okul yöneticileri ile görüşüp ortak kararlar aldıklarını, ardından ihtiyaç sahibi ailelere boş olan evleri gösterdiklerini aktaran Gimenez, La Torre köyüne taşınan aileyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Bu aileyi gıda yardımı sırasında beklerken tanıdık. Çok ciddi acil ihtiyaçları vardı. Hamile bir anne ve 4 çocuk var. Buraya gelmeden önce her gün ağlayan bir anneydi. Çünkü yaşadıkları ev çok bakımsız ve elektrikleri kesikti. Paraları yoktu. Burada elektriklerinin olduklarını görünce şaşırdılar. Ayrıca büyükşehirlerde bu tip yoksul ailelerin çocukları okullarda ciddi sorunlar yaşıyor ve eğitimlerinde başarısız oluyorlar. Bu köy, aile için ikinci bir fırsat."

- "Ailem için yeni bir sayfa açıldı"

Salgın döneminde işsiz kaldıktan sonra gıda yardımı alabilmek için Madrina Vakfına gittiklerini ve burada duydukları bu sosyal projeye hemen kayıt olduklarını anlatan 4 çocuk annesi Tamara, köye taşınmaları hakkında "Buraya gelmeden heyecandan gece gözüme uyku girmedi. Ailem için yeni bir sayfa açıldı." ifadelerini kullandı.

Madrid'de güvenlik sorununun olduğu bir mahallede, kötü şartlarda yaşadıklarını, çocuklarının sokağa çıkmasına bile izin vermediğini söyleyen Tamara, "Burada (La Torre köyü) evimizin arkası okul, önü çocuk parkı. Çocuklar için harika bir yer. Tam özgürlüklerini elde edecekler. Bizim koşullarımızda çocuklarımız bundan daha iyi bir hayat yaşayamazlar." dedi.

Tamara, yakın bir köyde yardıma muhtaç yaşlı birisinin bakımı için kendisine teklif geldiğini ve hemen çalışmak istediğini kaydetti.

"Bu bizim hayatımızda yeni bir sayfa olacak. Çok memnun ve mutluyum." diyen Ekvator vatandaşı Jacinto Antonio da kendisinin ve ailesi için şu anda en iyi hayatın burada olduğunu söyledi.

- "Boşalan köyler sorununa karşı bu tip girişimler harika"

Köyde mevcut durumda sadece 4 çocuğun eğitim gördüğü ilkokulun kapanma riskinin yeni gelen aile sayesinde en az 4-5 yıl ortadan kalktığını söyleyen okul müdürü Marisol Domingo Gonzalez, "Bu proje, ihtiyacı olan ailelere bir ev sağlamanın yanı sıra köyü de kurtarıyor. Köylerde eğer öğrenci sayısı 6'dan az olursa okullar kapatılıyor ve bu yeni ailenin sayesinde okul açık kalacak. Bu sosyal proje hem aileye, hem okula, hem de köye fayda sağlıyor. Okulun olmadığı bir köy yok olmaya mahkum. Öğrenciler köye neşe ve hayat veriyor." şeklinde konuştu.

Mevcut durumda İspanya'daki köylerin yarısının boşalma sorunuyla karşı karşıya olduğunu belirten Gonzalez, "Boşalan köyler sorununa karşı bu tip girişimler harika. Köyler çocuksuz olunca boşalıyor. Bu proje o yüzden mükemmel ve herkese faydası var." diye konuştu.

Köy nüfusunun son 30 yılda üç kat azaldığını belirten La Torre Belediye Başkanı Bernardino Jimenez, "Bugün köyümüze yeni bir ailenin gelmesiyle önemli bir gün yaşadık. Çok zor bir dönemden geçiyoruz. İhtiyacımız olan, daha çok genç ailenin gelmesi. Bu herkes için iyi. İş olanakları sınırlı. Yaşlılara bakım ya da tarlalarda işçilik gibi imkanlar var. Ama büyükşehirlerdeki sefillik yok." dedi.

İspanya'da hiçbir yatırım yapılmayan küçük yerleşim yerlerinde gençlerin büyük şehirlere göç etmesiyle azalan nüfus, özellikle son 10 yıldır ülkede ciddi bir sosyal ve demografik sorun haline geldi.

Öyle ki boşalan yerleşim yerlerine karşı Teruel kentinde başlayan halk hareketi, daha sonra "Teruel Var" adıyla siyasi partiye dönüşerek, son genel seçimlerde meclise bir, senatoya iki temsilci göndermeyi başardı.

Diğer yandan Kovid-19 salgınıyla başlayan ekonomik kriz ülkedeki yoksul sayısını da artırdı.

Uluslararası sivil toplum kuruluşu Oxfam, salgınla İspanya'da yoksulluk sınırının altında yaşayanların sayısının yaklaşık 800 bin artarak 5,1 milyona ulaşacağı uyarısında bulunmuştu.