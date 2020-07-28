AA

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ülke genelinde son 24 saatte 905 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, ülke genelinde alınan ek önlemlere rağmen yeni vaka sayılarındaki yüksek rakamların devam ettiği gözlendi.

Ülkenin kuzey doğusundaki Aragon, son 24 saatte 357 yeni vaka ile salgının en yoğun görüldüğü bölge olmayı sürdürdü.

Son 24 saatteki verilere göre 905 yeni vakanın tespit edildiği ülkede, Madrid 147 yeni vaka ile salgının yoğunlaştığı ikinci özerk yönetim olurken, bunu, Katalonya (126) ve Bask (99) izledi.

Öte yandan, bakanlığın verilerine göre PCR testleri sonucunda salgının başlamasından bu yana tespit edilen toplam vaka sayısı da 280 bin 610'a çıktı.

İspanya'da Kovid-19'dan hayatlarını kaybedenlerin sayısı son 7 günde 6 artışla 28 bin 436 olarak güncellendi.

"İSPANYA'YA GİDİLMEMESİ" TAVSİYESİNDE BULUNAN ÜLKELER ARASINA ALMANYA DA GİRDİ

İngiltere, Fransa ve Belçika'nın ardından Almanya da artan yeni vakalardan dolayı vatandaşlarına İspanya'ya gitmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Almanya, salgının bulaşma riskinin yüksek olduğu gerekçesiyle İspanya'nın Katalonya, Aragon ve Navarra bölgelerine gidilmemesini tavsiye etti.

Vaka artışlarına önlem olarak disko gibi gece eğlence merkezlerini kapatan Katalonya özerk hükümeti, bu kurala uymayıp, sokakta toplanan ve şarkı dinleyip içki içen gençlere 15 bin avroya kadar para cezası kesilebileceğini açıkladı.

PORTEKİZ'DEKİ DURUM

Portekiz hükümeti, Kovid-19'dan son 24 saatte 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve toplam sayının 1722'ye çıktığını duyurdu.

Verilen bilgilerde, son 24 saatte tespit edilen yeni vaka sayısının 111 olduğu ve salgından en fazla etkilenen bölgenin başkent Lizbon olmaya devam ettiği kaydedildi.

Ülkede Kovid-19'da toplam vaka sayısı 50 bin 410'a çıkarken, iyileşenlerin sayısı da son 24 saatte 251 artışla 35 bin 626 olarak açıklandı.