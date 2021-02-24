İspanya'da General Franco'nun son heykeli de kaldırıldı

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İspanya'yı 1939'dan 1975'e kadar demir yumrukla yöneten General Franco'nun Melilla kentindeki son heykeli de kaldırıldı.

İspanya'ya bağlı özerk bir kent olan Melilla kentinin yetkili isimlerinden biri olan Elena Fernandez Trevino kararı 'tarihi' olarak niteledi. Heykelin Avrupa'da bir diktatöre adanmış tek heykel olduğunu vurgulayan yerel milletvekileri, heykelin kaldırılması yönünde oy kullanmıştı.

Sadece aşırı sağcı Vox Partisi'nden bir milletvekili heykelin kaldırılmasına karşı oy kullandı. Aşırı sağcı vekil heykelin General Franco'nun diktatörlük dönemini değil, askerlik dönemini yansıttığını söyledi.

Bir dozer yardımıyla bulunduğu yerden sökülen heykel, bir kamyonete yüklenerek götürüldü.