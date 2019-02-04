İngiltere, Fransa, İspanya'dan peş peşe Venezuela kararları!

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Juan Guaido'yu geçici Venezuela Devlet Başkanı olarak tanıdığı açıkladı. İspanya'nın ardından Fransa, İngiltere ve İsveç de aynı kararı aldı.

İngiltere adına kararı Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt açıkladı. Bu ülkeler erken seçim ilan edilmesi için Maduro'ya 7 gün süre tanımıştı.

Sputnik'in haberine göre Avrupa Birliği, İtalya'nın vetosu nedeniyle Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıma kararı alamadı. Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmış değil.

Maduro, dün bir İspanyol kanalına verdiği röportajda İspanya Başbakanı Pedro Sanchez için 'sahtekar' ifadesini kullanmıştı.