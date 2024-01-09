İspanya'da hükümete İsrail'in 'soykırım' suçundan yargılanmasına destek çağrısı İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümetine dışarıdan destek veren Podemos partisi ile hukukçular, İsrail'in 'soykırım' suçundan yargılanmasını sağlamak için hükümete baskı yapmaya başladı.

Podemos lideri İone Belarra, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Güney Afrika'nın İsrail'e yönelik Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım davası açılması için başlattığı girişimi desteklemesi için Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares'e bir mektup yolladıklarını söyledi.

İsrail'in "soykırım" suçundan yargılanması için Güney Afrika'nın attığı adıma İspanya'nın da destek vermesi gerektiğini ifade eden Belarra, "İspanya, Birleşmiş Milletler Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ne imza atan ülkelerden biridir ve bu yüzden sorumluluğunu yerine getirerek Güney Afrika'nın girişimine destek vermesi esastır." şeklinde konuştu.

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"Filistin halkına soykırımı önlemek için gerekli tüm önlemler alınmalıdır." diyen Belarra, İsrail'in üçüncü ayını dolduran Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında yarısı çocuk olmak üzere 22 binden fazla kişinin ölümüne, 55 bin kadar kişinin de yaralanmasına neden olduğunu kaydetti.

Belarra, "Gazze'deki nüfusun neredeyse yüzde 90'ının zorla yerlerinden edildiğini, Filistin halkının açlık ve susuzluk sınırında yaşam mücadelesi verdiğini" anımsatarak, "Dışişleri Bakanı Albares'e gönderdiğimiz mektupta da ifade ettiğimiz gibi Gazze'deki durum kesinlikle yıkıcı ve sürdürülemez bir haldedir. Uluslararası toplumun acilen harekete geçmesi gerekmektedir." dedi.

Öte yandan, İspanya'da aralarında hakim, avukat ve akademisyenlerin olduğu yaklaşık 250 hukukçu, yaptıkları ortak açıklamada, İspanya hükümetinden Güney Afrika'nın İsrail'e yönelik Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım davası açılması için başlattığı girişimi desteklemesini istedi.

Güney Afrika'nın 29 Aralık'ta yaptığı İsrail'e karşı soykırım davası açılması başvurusuna Malezya ve Bolivya'nın da destek verdiğini belirten hukukçular, İspanya'nın da buna dahil olması gerektiğini savundu.