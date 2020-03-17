İspanya'da koronavirüs bilançosu artıyor

AA

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 11 bini geçtiği, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 500'e yükseldiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19 vakası sayısının 11 bin 178'e çıktığını ifade etti.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 500'e yükseldiği kaydedildi.

İspanya'da düne kıyasla Kovid-19'dan ölümlerde 191, vaka sayısında da yaklaşık 2 bin artış oldu. Bu rakamlar, salgın sürecinde İspanya'da bir gün içinde kaydedilen en yüksek artış rakamları oldu.

Sınırların kapatılması yönünde alınan kararın uygulamaya konulduğu İspanya'da asker ve polisin sınır kontrollerine başladığı ve yalnızca İspanya vatandaşları ile oturma izni olanların ülkeye girişine izin verildiği ifade edildi.

- "İspanya demokrasi tarihinin en büyük ekonomik yardım paketi"

Başbakan Pedro Sanchez, Kovid-19 salgınıyla mücadelede uygulamaya alınacak ekonomik ve sosyal paketler için 200 milyar avro kaynak aktarılacağını açıkladı.

Sanchez, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, "İspanya demokrasi tarihindeki en büyük ekonomik yardım paketini açıklıyoruz. Yıllık Gayri Safi Yurtiçi Milli Hasıla'nın yaklaşık yüzde 20'sine tekabül eden 200 milyar avroluk kaynak, finans sektörüne, şirketlere ve koronavirüsten etkilenen yoksul vatandaşlara aktarılacak." dedi.

Söz konusu kaynağın 117 milyarlık kısmının kamuya, geri kalanının özel sektöre kullandırılacağını belirten Başbakan Sanchez, ipotek mağdurlarının bu süreçte evlerini kaybetmemelerini garanti altına aldıklarını söyledi.

Ülkedeki şirketlere işçi çıkarmamaları çağrısında bulunan Sanchez, hükümet olarak gerekli desteği vereceklerini bildirdi.

İspanyol basınında, birçok firmanın işçi çıkartma kararı aldığı ve 100 binden fazla kişinin salgın nedeniyle yaşanan ekonomik belirsizlikten dolayı işlerini kaybedeceği belirtiliyor.