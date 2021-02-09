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İspanya'da Kovid-19'dan etkilenen restoran sektörü, hükümetten 8,5 milyar avroluk direkt yardım istiyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sosyo-ekonomik etkilerini en ağır hisseden ülkelerden İspanya'da, büyük kayıp yaşayan restoran sektörünün çalışanları bir kez daha sokaklara inerek, hükümetten 8,5 milyar avroluk direkt yardım istedi.

İspanya'da Kovid-19'dan etkilenen restoran sektörü, hükümetten 8,5 milyar avroluk direkt yardım istiyor
AA

İspanya genelinde yapılan gösterilerde, mevcut duruma daha fazla tahammül edemeyeceklerini vurgulayan restoran sektörü çalışanları, hükümete "Artık yeter. Borç gırtlağımıza kadar dayandı. Hemen direkt yardım istiyoruz." çağrısında bulundu.

Başkent Madrid'de, Maliye Bakanlığı binası önünde toplanan küçük bir grup, sembolik bir eylemle tabak kırarak, "Sabrımız taşmak üzere. Daha fazla dayanacak gücümüz yok. Restoran sektörünü kurtarın." mesajı verdi.

- "2019'da 1,7 milyon olan restoran işçisi sayısı, 2020'de 1,5 milyona indi"

İspanya Kafeterya ve Restoran Sahipleri Derneği Başkanı Jose Luis Yzuel, basına yaptığı açıklamada, Almanya, Fransa, İtalya ve İngiltere'de olduğu gibi İspanya'da da restoran sektörüne direkt yardım istediklerini belirterek, hesaplarına göre, sektörün ayakta kalması için 8,5 milyar avroluk parasal yardıma ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

Durumun çok dramatik olduğunu vurgulayan Yzuel, "İspanya genelinde 100 günden fazla kapalı olan restoranlar var. İspanya'nın tamamında, mevcut durumda restoranlarda akşam yemeği yenilmiyor. Birçok özerk yönetimde restoran, bar ve kafeteryalar halen kapalı. Bu, tahammül edilecek bir durum değil. Eğer bizi kapatıyorlarsa yardım etmek zorundalar." diye konuştu.

Yzuel, sektörün 2020'yi, bir yıl öncesine oranla yüzde 50 kayıpla kapattığı bilgisini paylaşarak, 2019'da 1,7 milyon olan restoran işçisi sayısının 2020'de 200 bin azalarak 1,5 milyona indiğini, toplamda 364 bin sektör çalışanının mevcut durumda kısa çalışma ödeneğinden yararlandığını ve bu kişilerin kriz bittikten sonra büyük olasılıkla iş yerlerinin kapatılacak olmasından işsiz kalacağını ifade etti.

İspanya'da şimdiye kadar 85 binden fazla restoran, bar ve kafeteryanın kapandığını aktaran Yzuel, ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 6,7'sini, istihdamın da yüzde 8,7'sini oluşturan bu sektörün sorunlarına hükümetin kaygısız kalamayacağını savundu.

- 62 binden fazla kişi salgın nedeniyle yaşamını yitirdi

Kovid-19 toplam vaka sayısının 3 milyonu geçtiği İspanya'da, 62 bin 295 kişi salgından hayatını kaybetti.

Ülke genelinde 25 Ekim'den bu yana devam eden olağanüstü hal (OHAL) kapsamında gece sokağa çıkma yasağı ve restoranların en geç saat 22.00'de kapatılması, en fazla bir araya gelme sayılarının 4 veya 6 ile sınırlanması gibi önlemler uygulanıyor.

Salgının yoğun görüldüğü bölgelerde, yerel yönetimlerin kararlarıyla tedbirler sıkılaştırılarak, restoran ve barlar kapatılıyor.

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