İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 141 kişi hayatını kaybetti

AA

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, salgında toplam can kaybı 72 bin 565'e, vaka sayısı ise 3 milyon 200 bin 24'e çıktı. Kovid-19'dan kaynaklanan yüksek günlük ölü sayılarının devam ettiği İspanya'da, 141 ölü ile ocak ayından bu yana ikinci kez (10 Mart'ta 123) 150'nin altında can kaybı açıklandı.

Ülkede en fazla günlük yeni vaka ve can kaybı tespit edilen bölgenin, önlemlerin en çok gevşetildiği başkent Madrid olması dikkati çekti.

Kovid-19'dan dolayı 25 Ekim'den bu yana ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) uygulayan İspanya'da, merkezi hükümetle koordinasyonlu bir şekilde yerel yönetimlerin aldıkları önlemlerle yeni vaka sayıları ve can kayıpları yüksek seviyelerden aşağıya çekilmişti.

Hükümet, ülke genelinde uygulanan gece sokağa çıkma yasağı, salgının yoğun görüldüğü yerlerde bölgesel karantina ve özerk yönetimler arası serbest dolaşım kısıtlamalarının Paskalya tatilinin (27 Mart-4 Nisan) sonuna kadar, Balear ve Kanarya Adaları bazı konularda muaf bırakılarak ülke genelinde devam etmesi kararı almıştı.

- Portekiz'deki durum

Portekiz'de Sağlık Genel Müdürlüğünün güncellediği verilere göre, Kovid-19'dan son 24 saatte 13 kişinin hayatını kaybettiği ve 384 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

Ülkede, salgının başlamasından bu yana 16 bin 707 kişi hayatını kaybederken vaka sayısı 814 bin 897'ye çıktı.

OHAL'in 31 Mart'a kadar uzatıldığı Portekiz'de yeni vaka ve can kayıplarındaki düşüşten dolayı ülke genelinde uygulanan önlemler hafta başından itibaren gevşetilmeye başlandı.

Sınırların kapatılmasının yanı sıra salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşımın kısıtlanması, gece sokağa çıkma yasağı ve bar ve restoranların kapalı tutulmasının devam ettiği Portekiz'de kreşler, ilkokullar, kuaförler ve kütüphaneler açıldı.