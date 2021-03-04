İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 254 kişi hayatını kaybetti

AA

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, ülkede can kaybı, dünden bugüne 254 artışla 70 bin 501'e çıktı.

Vaka sayısı ise son 24 saatte 6 bin 37 artışla 3 milyon 142 bin 358'e ulaştı.

Kovid-19'dan dolayı 25 Ekim'den bu yana ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) uygulayan İspanya'da yerel yönetimlerin inisiyatifiyle mevcut tedbirler ocak ayı başında kademeli olarak genişletilmiş ve bu sayede yeni vaka sayılarındaki yüksek artış durdurulmuştu.

Ülke genelinde uygulanan gece sokağa çıkma yasağı, özerk yönetimler arasında serbest dolaşım kısıtlaması ve salgının yoğun görüldüğü yerlerde bölgesel karantinanın 27 Mart-4 Nisan tarihlerindeki Paskalya bayramına kadar devam etmesi öngörülüyor.

Diğer yandan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 7-8 Mart tarihlerinde Madrid'de yapılması öngörülen gösterilere valilik, "kamu sağlığını riske atacağı" gerekçesiyle yasak getirdi.

Kadın örgütleri ve sol görüşlü gruplar, yasağa rağmen 250 ve 500 kişiyle sınırlı kalabalıkla eylemlerini yapacaklarını duyurdu.

- Portekiz'deki durum

Portekiz'de Sağlık Genel Müdürlüğünün güncellediği verilere göre Kovid-19'dan son 24 saatte 28 kişinin hayatını kaybettiği ve 830 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

Günlük can kayıplarında ekim ayından bu yana en düşük sayıyı bugün açıklayan Portekiz, Avrupa Birliği ülkeleri arasında yeni vaka sayılarında en düşük seviyelerde olan 5 ülkeden biri konumunda bulunuyor.

Ülkede salgının başlamasından bu yana Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 16 bin 458'e, vaka sayısı da 807 bin 456'ya çıktı.

Portekiz'de, 16 Mart'a kadar uzatılan OHAL kapsamında sınırların kapatılmasının yanı sıra salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşımın kısıtlanması, ilkokullar dışında tüm okulların kapatılması, hafta sonu şehirler arası seyahatin yasaklanması, gece sokağa çıkma yasağı, bar, restoran ve alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerinin düşürülmesi tedbirleri uygulanıyor.