İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 254 kişi hayatını kaybetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 254 kişi hayatını kaybetti

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 254 kişinin hayatını kaybettiği, 6 bin 37 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 254 kişi hayatını kaybetti
AA

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, ülkede can kaybı, dünden bugüne 254 artışla 70 bin 501'e çıktı.

Vaka sayısı ise son 24 saatte 6 bin 37 artışla 3 milyon 142 bin 358'e ulaştı.

Kovid-19'dan dolayı 25 Ekim'den bu yana ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) uygulayan İspanya'da yerel yönetimlerin inisiyatifiyle mevcut tedbirler ocak ayı başında kademeli olarak genişletilmiş ve bu sayede yeni vaka sayılarındaki yüksek artış durdurulmuştu.

Ülke genelinde uygulanan gece sokağa çıkma yasağı, özerk yönetimler arasında serbest dolaşım kısıtlaması ve salgının yoğun görüldüğü yerlerde bölgesel karantinanın 27 Mart-4 Nisan tarihlerindeki Paskalya bayramına kadar devam etmesi öngörülüyor.

Diğer yandan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 7-8 Mart tarihlerinde Madrid'de yapılması öngörülen gösterilere valilik, "kamu sağlığını riske atacağı" gerekçesiyle yasak getirdi.

Kadın örgütleri ve sol görüşlü gruplar, yasağa rağmen 250 ve 500 kişiyle sınırlı kalabalıkla eylemlerini yapacaklarını duyurdu.

- Portekiz'deki durum

Portekiz'de Sağlık Genel Müdürlüğünün güncellediği verilere göre Kovid-19'dan son 24 saatte 28 kişinin hayatını kaybettiği ve 830 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

Günlük can kayıplarında ekim ayından bu yana en düşük sayıyı bugün açıklayan Portekiz, Avrupa Birliği ülkeleri arasında yeni vaka sayılarında en düşük seviyelerde olan 5 ülkeden biri konumunda bulunuyor.

Ülkede salgının başlamasından bu yana Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 16 bin 458'e, vaka sayısı da 807 bin 456'ya çıktı.

Portekiz'de, 16 Mart'a kadar uzatılan OHAL kapsamında sınırların kapatılmasının yanı sıra salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşımın kısıtlanması, ilkokullar dışında tüm okulların kapatılması, hafta sonu şehirler arası seyahatin yasaklanması, gece sokağa çıkma yasağı, bar, restoran ve alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerinin düşürülmesi tedbirleri uygulanıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ermenistan'da muhalefetin başbakan adayı Manukyan'a soruşturma
DÜNYAErmenistan'da muhalefetin başbakan adayına ...
SON DAKİKA HELİKOPTER KAZASI: Aliyev'den Erdoğan'a başsağlığı mesajı
DÜNYAAliyev'den Erdoğan'a başsağlığı mesajı
NATO'dan başsağlığı mesajı
DÜNYANATO'dan başsağlığı mesajı
Paris Belediye Başkanı Hidalgo, salgının yönetimi konusunda Macron'u eleştirdi
DÜNYAParis Belediye Başkanı'ndan Macron'a 'salgın ...
Blinken'den itiraf gibi askeri müdahale açıklaması!
DÜNYABlinken'den itiraf gibi askeri müdahale açıklaması!
Yeni Zelanda'da şiddetli deprem! Tsunami uyarısı - Haberler
DÜNYAYeni Zelanda'da şiddetli deprem! Tsunami uyarısı...
SON DAKİKA: KKTC Başbakanı Ersan Saner'den Türkiye açıklaması: Tam bir uyum içindeyiz! - Haberler
DÜNYAKKTC Başbakanı Saner'den Türkiye açıklaması!
SON DAKİKA: İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in sağlık durumuna ilişkin açıklama!
DÜNYABuckingham Sarayı'ndan Prens Philip açıklaması!
ABD'de haksız yere 22 yıl yatan siyahi adama tazminat!
DÜNYAABD'de haksız yere 22 yıl yatan siyahi adama ...
Ruhani: Yaptırımları kaldırsınlar ve müzakereler başlayalım
DÜNYARuhani: Yaptırımları kaldırsınlar ve müzakereler ...